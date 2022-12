La première édition de la Nuit de l’Exportateur (Apex Awards) tenue le vendredi 9 décembre à l’hôtel Sheraton de Bamako s’est soldée par la distinction de plusieurs entreprises qui se sont distinguées dans ce domaine dans notre pays. Mais, le graal, à savoir le trophée qui récompense le meilleur exportateur est revenu à la CMDT (Compagnie malienne de Développement des Textiles) pour avoir exporté plus de 300 000 tonnes.

Ils étaient trois membres du gouvernement à prendre part à cette première édition de la nuit de l’Exportateur organisée par l’Agence pour la promotion des exportations (Apex). A savoir le ministre de l’Industrie et du Commerce, Mahmoud Ould Mohamed, le ministre en charge de la Refondation, Ibrahim Ikassa Maïga et le ministre délégué à l’Elevage et à la pêche, Youba Ba. Mais aussi un parterre d’invités composé majoritairement des gros exportateurs du pays. Pour le Directeur général de l’Agence pour la promotion des exportations, Massoudou Cissé, la Nuit de l’exportateur vise à stimuler le développement et la diversification des exportations, en récompensant l’engagement des réalisations exemplaires et le succès des exportateurs. Aussi, cette initiative entend favoriser une culture d’exportation compétitive et diversifiée ; encourager les entreprises à fort potentiel d’exportation à se lancer sur le marché international ; encourager les interprofessions et la structuration des filières ; et rendre hommage aux entreprises maliennes en raison de leur contribution exceptionnelle au développement des exportations du Mali.

Le Directeur général de l’Apex s’est dit convaincu qu’au moment où le grand marché panafricain est en passe de devenir une réalité, les entreprises maliennes ont une carte à jouer, et, pour ce faire, elles ont plus que jamais besoin de renforcer leur compétitivité en se concentrant sur les marchés porteurs et d’être surtout les acteurs du changement et de l’innovation.

“Les avantages de l’exportation pour une entreprises sont énormes, grâce à la globalisation, le monde des affaires prend une dimension importante à l’échelle internationale, les échanges mondiaux connaissent beaucoup moins de barrières et de limites permettant aux entreprises de se développer à différentes sphères “, a-t-il souligné. L’APEX, selon lui, est consciente que le développement des exportations du Mali reste confronté à de multiples défis en lien avec la capacité des entreprises à exporter, à l’efficacité des institutions d’appui au commerce et de l’infrastructure.

Bientôt une journée nationale de l’exportation

C’est pourquoi, le DG de l’Apex de révèle que pour répondre à ces défis, le gouvernement de la transition a adopté la Stratégie nationale de développement des exportations (Sndex) et son plan d’action 2022-2025.

“La mise en œuvre de la SNDEX appelle à la suppression des obstacles qui freinent la croissance et la diversification des exportations du Mali et des solutions novatrices pour la promotion commerciale du made in Mali. La réalisation des entrepôts de stockage et des centres de conditionnement pour les produits à l’export, la création de fonds d’appui de promotion des exportations du Mali, le développement du commerce électronique et l’organisation très prochaine du salon international de l’exportation. Dans la même logique, l’Apex-Mali doit mettre en œuvre des mécanismes d’incitation à l’exportation comme la célébration et la récompense des bras vaillants comme la nuit de l’Exportateur “, a expliqué le patron de l’Apex avant d’exprimer ses reconnaissances au président Assimi Goïta, qui, dans cette dynamique, promet de pérenniser cette initiative en instituant la Journée nationale de l’exportation du Mali. Aussi Massoudou Cissé a remercié tous les partenaires qui ont accompagné sa structure pour l’organisation de cet évènement. Le ministre de l’industrie et du commerce, Mahmoud Ould Mohamed, a remercié les exportateurs qui contribuent à la création de richesse, d’emploi dans notre pays ; il a félicité les lauréats et les invite à redoubler d’efforts. Le ministre rappelle aussi à toutes les unités industrielles et les transformateurs de produits agricoles que “aller sur le marché international est simplement une question d’audience et d’organisation “.

“Cette soirée doit marquer un nouveau départ entre l’Apex et le secteur privé surtout les acteurs orientés vers l’export. La remise des Awards doit être perçue comme une invitation dont l’objectif ultime est la création d’un marché unique en Afrique… “, conclut Mahmoud Ould Mohamed. Au chapitre des récompenses, plusieurs trophées ont été décernés lors de cette soirée. Il s’agit des Awards du Leader à l’export décerné à Barrick Gold Mali, l’Award de diversification marché est revenu à Timidwa Sarl. Celui du coup de cœur à l’exportation a été attribué à Zabban Holding, SEMM et Kissima Industrie. L’Award Découverte Nouvel exportateur a été attribué à CIMPEX. Mais, la distinction la plus convoitée est revenue à la CMDT pour ses performances dans le domaine de l’exportation avec plus de 300 000 tonnes de coton à son actif.

Engagement constat des autorités de la transition aux côtés de la CMDT

Après avoir reçu le trophée, le Directeur général adjoint de la CMDT, Cheick Tidiane Doucouré, a, au nom du PDG de la CMDT, remercié l’APEX pour cette distinction mais aussi les autorités de la transition pour leur accompagnement à la société. ” Premier prix, première édition de la Nuit de l’exportateur, c’est un symbole. Il faut saluer les plus hautes autorités, car il y a eu une volonté politique d’accompagner la CMDT à tous les moments. Toutes les sollicitations de la CMDT ont reçu une réponse positive ; la CMDT restera reconnaissante aux plus hautes autorités, notamment le président de la transition et son équipe pour cette attention”, a déclaré le DGA de la CMDT. Il a aussi remercié tous ceux qui interviennent dans le secteur du coton et qui ont contribué à l’atteinte de ce résultat notamment les cotonculteurs, mais aussi le personnel de la boite. “ Il y a deux ans de cela, la société était au creux de la vague avec 150 000 tonnes de coton, avant d’atteindre plus tard plus 700 000 tonnes de coton ; c’est ce qui nous vaut le niveau d’exportation de plus de 300 000 tonnes récemment “, a précisé Cheick Tidiane Doucouré. Notons que la soirée a été agrémentée par des prestations artistiques autour d’un diner gala et les participants n’ont pas manqué d’exprimer leur satisfecit pour la qualité de l’organisation de cette première édition.

Kassoum THERA

Commentaires via Facebook :