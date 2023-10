26 véhicules pour aider à mieux distribuer la justice : Vive la coopération nippo-malienne !

Le jeudi 14 Septembre 2023, le ministre de la Justice et des Droits de l’homme, Mamoudou Kassogué, a reçu des mains de l’Ambassadeur du Japon au Mali, Hideki Uezono, les clés de 26 véhicules et des pièces de rechange d’une valeur de près de 600 millions CFA. Un geste de portée «historique» salué par le Garde des sceaux.

Ce don s’inscrit dans le cadre du programme de coopération économique bilatérale (non remboursable) du Japon en faveur du Mali. Pour ainsi soutenir la dynamique d’une «bonne distribution» de la justice au Mali, le Japon entend répondre «en partie», aux besoins d’une «refondation globale» de la gouvernance, ce qui est nécessaire pour la restauration de «la démocratie au Mali», a soutenu Hideki Uezono, ambassadeur du Japon au Mali.

Au total, 26 véhicules tous labélisés chez le concessionnaire Nissan, dont 9 Pick-up double cabine, 1 véhicule V8, 2 Nissan Patrol, 11 minibus, et 3 ambulances médicalisées appuieront désormais sur l’accélérateur de la bonne exécution de la justice malienne. Il s’agit pour le généreux donateur, de soutenir non seulement la justice malienne, mais un système judiciaire de plus en plus décentralisé, où chaque maillon se veut être bien équipé pour faire face à ses missions.

Pour l’ambassadeur du Japon, « les bénéficiaires finaux sont la direction nationale de l’Administration pénitentiaire et de l’éducation surveillée, certaines directions régionales de l’Administration pénitentiaire et de l’éducation surveillée, les centres de détention de Bollé et les maisons d’arrêt de Bamako, Bougouni, Dioila, Koutiala, Nioro du Sahel, Mopti et Kayes ».

Face aux grands maux, les grands remèdes. L’un des handicaps de la justice malienne, longtemps décriée par les populations, est le fossé entre l’Administration judiciaire et les justiciables.

Toutefois, mobilité renforcée, rapprochement soutenu. La satisfaction de grand jour est manifesté par le premier responsable de la justice malienne. Mamoudou Kassogué, Garde des Sceaux, n’a pas manqué de saluer à travers ce don, un geste « historique », d’amitié et de fraternité du peuple et du Gouvernement japonais à l’ « endroit de notre pays, à un moment où il fait face à de nombreux défis au triple plan sécuritaire, économique et politique ».

C’est aux moments difficiles que l’on reconnaît ses vrais amis

Sérénité incarnée face aux défis, le ministre Kassogué, dans son costume bleu marine scintillante, est bien lucide face aux défis multiples de la justice malienne. Il ne manque pas de s’interroger sur l’accompagnement «potable» des «amis» du pays. «Ne dit-on pas que c’est à des moments difficiles que l’on reconnait ses vrais amis» ?

Pour le garde des sceaux, il s’agit d’une «nouvelle page» de l’histoire qui s’écrit dans les relations entre le Japon et le Mali. Il ne s’efforce plus de croire dans la foulée de la donation que «le Gouvernement du Japon et le Gouvernement de la République du Mali, à travers cette remise, viennent de consolider et de raffermir davantage les fructueux liens de coopérations qui lient les deux pays ». Mieux, Mamoudou Kassogué a salué un effort «historique». Car, le Mali «n’a jamais reçu autant de véhicules en une seule remise de la part d’un partenaire » a-t-il reconnu, « ce qui donne à cette cérémonie inédite toute sa dimension historique et sa signification particulière».

A travers ces nouvelles locomotives, Mamoudou Kassogué a par la suite rassuré le partenaire donateur de son engagement à conduire sereinement, de façon déjà «visible», la marche de la justice malienne.

«Je voudrais terminer en lançant, une fois de plus, un appel aux acteurs de la justice, afin que leurs efforts et leurs comportements puissent s’inscrire dans la dynamique de changement, déjà perceptible, qui doit être soutenu et renforcé pour le fonctionnement harmonieux de l’institution judiciaire dans ses différents segments ». Cela, argue le Garde des sceaux, pour poursuivre l’instauration d’une justice de « qualité, une justice moderne, une justice respectable et respectée ».

Ousmane Tangara

