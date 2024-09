Annonce de 30 000 milliards de F CFA à la 9ème édition du FOCAC : La Chine s’engage pour l’Afrique

Le président chinois, Xi Jinping, a annoncé, jeudi 05 septembre dernier, à l’ouverture à Pékin du 9ème sommet 2024 du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC), mettre à la disposition de l’Afrique un appui financier de 30 000 milliards de F CFA. Il est destiné à couvrir dix (10) plans d’action de partenariat au cours des trois (03) prochaines années, afin de promouvoir la modernisation.

Le colonel Assimi Goïta, en sa qualité de double président du Mali et de la Confédération des États du Sahel (AES), a participé à ce sommet, accompagné d’une forte délégation. En marge des travaux, il a reçu les Premiers ministres du Burkina Faso, du Niger, pays membres de l’AES.

«La Chine et l’Afrique représentent un tiers de la population mondiale. Il n’y aura pas de modernisation mondiale sans modernisation de la Chine et de l’Afrique», a affirmé le président chinois dans son discours inaugural.

Selon le président chinois, Xi Jinping, l’appui financier de 30 000 milliards de F CFA couvrira les dix plans d’action de partenariat dans les domaines de l’apprentissage mutuel entre les civilisations, de la prospérité du commerce, de la coopération sur la chaîne industrielle, de la connectivité, de la coopération au développement, de la santé, de l’agriculture et des moyens de subsistance, des échanges culturels et entre les personnes, du développement vert et de la sécurité commune.

Il a aussi rappelé que la vision chinoise du développement du continent repose sur trois (03) axes: l’industrialisation, la modernisation de l’agriculture et le développement des talents. Il a affirmé dans son discours qu’après sept décennies d’efforts assidus, les relations sino-africaines se trouvent aujourd’hui dans la meilleure période de l’histoire.

Pour sa part, le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a estimé que les dix actions vont en ligne droite avec l’agenda de 2063 de l’Union africaine (UA).

Dans le domaine sécuritaire, il est question de mettre en place un partenariat l’initiative pour la sécurité mondiale dans le but d’en faire un exemple de coopération. Le président chinois dira que son pays fournira à l’Afrique des aides militaires sans contrepartie à hauteur de 89,9 milliards de F CFA. Aussi, la Chine prévoit-elle de former 6 000 professionnels militaires et 1 000 agents de police. Il est envisagé d’inviter 500 jeunes officiers africains à visiter la Chine, des exercices, des patrouilles et entraînements conjoints entre les armées africaines et chinoise et la mise en place des actions de déminage pour préserver la vie des populations et sécuriser les projets.

Selon l’agence nationale de presse Xinhua, la Chine est devenue, en 2023, le partenaire commercial le plus important de l’Afrique sur quinze (15) années consécutives, avec une augmentation rapide du volume des importations et des exportations.

Selon les dernières données de l’Administration générale des douanes (AGD) de Chine publiées lundi 02 septembre 2024, le commerce entre la Chine et l’Afrique a augmenté de 5,5% en glissement annuel à 1 190 milliards de yuans (166,6 milliards de dollars) de janvier à juillet 2024, soit un record historique pour la même période.

De 2000 à 2023, les échanges commerciaux ont progressé de moins de 100 milliards de yuans (environ 14,08 milliards de dollars) à 1 980 milliards de yuans, avec un taux de croissance annuel moyen de 17,2%, selon la douane chinoise.

Les exportations chinoises de navires, d’automobiles et de turbines éoliennes vers l’Afrique ont respectivement augmenté de 44,8%, 35,8% et 253,1% en base annuelle au cours de la période. Dans le même temps, les importations chinoises de sésame, de tabac jaune et de noix de macadamia en provenance d’Afrique ont respectivement augmenté de 38,8%, 32,7% et 106,2% par rapport à l’année précédente.

Dans un contexte de rejet de l’Occident et de sa politique de coopération, souvent perçue comme néocolonialiste, impérialiste, plus de cinquante (50) chefs d’État et de gouvernements ont participé au Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) 2024, qui marque l’influence accrue de la Chine sur le continent.

Yoro SOW

