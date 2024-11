Une délégation russe dirigée par le vice-Premier ministre Alexandre Novak arrivera à Bamako, la capitale du Mali, le jeudi 28 novembre. Cette information a été communiquée à l’African Initiative par une source au sein du gouvernement de la République. La délégation russe rencontrera le président et le chef du gouvernement malien.

Selon la source, l’objectif de la visite est de discuter de la coopération technique, agricole et économique entre les deux pays. Elle a ajouté que la délégation comprenait des représentants du gouvernement, ainsi que du Parlement et des entreprises.

Comme l’a précisé la source d’AI, une délégation de Rosatom et Belan Khamtchiev, le vice-président du Comité du Conseil de la Fédération sur la politique agricole et alimentaire et la gestion de la nature, arriveront également à Bamako.

Fin octobre, le président de transition du Mali, Assimi Goïta, a reçu une délégation de représentants d’entreprises russes à Bamako, et les deux parties ont discuté de la coopération dans plusieurs secteurs économiques, notamment le textile, les hydrocarbures, le traitement du coton et de l’or. Début novembre, une délégation du ministère russe de la Science et de l’Enseignement supérieur a rencontré le Premier ministre du Mali.

www.afrinz.ru

