Célébration de l’année de la culture au Mali : L’ambassade du Maroc au Mali apporte sa contribution via une exposition photos intitulée «Odes de la mémoire»

L’ambassade du Royaume Maroc au Mali n’est pas restée en marge de la célébration de 2025 dédiée à la culture par les autorités de la Transition. Elle organise à cet effet depuis le mardi 15 avril à la chancellerie une exposition de 26 photos de cinq éminents photographes marocains, dénommée “Odes de la mémoire”.

Le vernissage de cette exposition s’est déroulée à l’ambassade du Royaume du Maroc en présence de plusieurs personnalités qui ont répondu à l’invitation de l’ambassadeur du Royaume du Maroc au Mali Driss Isbayène. Parmi ces invités, on peut citer, entre autres, des membres du Conseil national de transition (CNT) dont la vice-présidente Racky Talla, l’ambassadrice des Etats-Unis au Mali, les ambassadeurs de l’Espagne, du Japon, du Tchad pour ne citer que ceux-ci. Des membres de l’Association malienne d’amitié Mali (Amama) ; des hommes de culture ont également assisté au vernissage de cette exposition.

Dans son mot de bienvenue aux invités, l’ambassadeur du Royaume du Maroc au Mali a magnifié l’excellence des relations entre nos deux Etats. Selon lui, cette exposition photographique célèbre l’art, la créativité et le dialogue interculturel et résonne tout particulièrement en cette année 2025, proclamée “Année de la culture” au Mali par le président de la Transition, chef de l’Etat, le général d’armée Assimi Goïta. Il n’a pas manqué de rappeler que le Maroc était l’invité d’honneur de la 14e Rencontre de Bamako/Biennale africaine de la photographie, une édition qui a consacré l’excellence de cette relation pluriséculaire entre le Maroc et le Mali et qui s’est toujours placée sur la gouvernance du savoir, de la culture et de la création. “Mohamed Mehdi Bensaid, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication du Royaume du Maroc avait choisi les termes qu’il fallait dans son mot d’introduction de la revue qui avait illustré la participation du Royaume à cette Rencontre (je cite) «Le Royaume du Maroc et la République sœur du Mali ne sont pas seulement deux nations fortes de siècles d’histoire, d’un riche patrimoine culturel et d’une identité plurielle. Ils sont aussi des phares et des carrefours. Des phares de savoirs et de sciences, comme en témoignent le passé et le présent des cités de Fès et de Tombouctou, mais aussi des carrefours d’avenir, comme le projettent les ambitions de nos deux nations, en vue de créer des sphères d’émergence et de développement intégrées dans l’espace sahélo-atlantique'”, a déclaré le diplomate marocain.

Pour Driss Isbayène, il était naturel donc d’organiser une exposition à Bamako, sous un décor marocain, pour mettre en valeur cette complicité culturelle pour perpétuer la relation entre nos peuples et nos cultures.

Exposition “Odes à la mémoire”, à en croire le diplomate marocain, est un voyage à travers le regard des photographes, une exploration visuelle des fragments du passé, une invitation à poser un regard nouveau sur notre vécu. “Odes à la mémoire, c’est prendre le temps de regarder en arrière, non pas par nostalgie, mais pour mieux tracer les chemins de demain. La photographie, par sa puissance, dépasse les mots. Elle capture des instants, des émotions, des traces. Elle relie les êtres humains au-delà des frontières et des époques. Les œuvres que vous allez découvrir ce soir sont bien plus que de simples images : elles sont des passerelles de mémoire, de sensibilité et d’humanité”, a-t-il déclaré.

La vice-présidente du Conseil national de transition Racky Talla a apprécié à juste cette exposition. “Le Mali et le Maroc sont des pays de grande culture qui ont une histoire en partie commune, ce sont pays amis et frères dont les relations fraternelles vont au-delà de la simple coopération entre Etats”, a déclaré Racky Talla. Elle a affirmé que le Maroc en organisant cette exposition démontre l’importance de la culture, démontre aussi que la culture est le soubassement de la réussite du Royaume du Maroc, et démontre également que la culture est un vecteur décohésion et d’entente entre les peuples et même entre les ressortissants d’un même pays.

“Cette exposition nous appelle à un devoir de mémoire, de reconnaissance, de redevabilité puisque ces images nous rappellent certaines époques, certaines habitudes. Elles nous renvoient aussi à nos valeurs. La culture, la photographie raffermissent les liens c’est pourquoi nous remercions l’ambassade du Royaume du Maroc pour de telles initiatives”, a rappelé l’ancienne ministre Racky Talla, vice-présidente du CNT.

Même son de cloche chez la présidente par intérim de l’Association malienne d’amitié Mali-Maroc, Dr. Gniéléba Traoré, qui a salué la tenue de cette exposition qui va, selon elle, raffermir davantage l’excellence des relations entre les deux pays et les deux nations.

Cette exposition va s’étaler jusqu’au 30 avril, elle est ouverte au grand public qui pourra admirer les 26 photos des photographes réputés du Maroc dont Nour Eddine El Ghoumari, Mohammed Mali, Jaâfar Akil, Hicham Benohoud.

Kassoum Théra

