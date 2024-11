Dans le cadre du renforcement des liens d’amitié et de fraternité entre la Palestine et le Royaume d’Arabie Saoudite, S.E. Hadi Omar Shibli, Ambassadeur de l’État de Palestine auprès de la République du Mali et Doyen du fil diplomatique, le jeudi 21 novembre 2024 au siège de l’ambassade à Bamako, H. E Abdullah bin Saleh bin Sabr, le nouvel ambassadeur du serviteur des deux saintes mosquées en République de Malaisie.

L’Ambassadeur Shibli et son homologue saoudien ont passé en revue les dernières mises à jour sur la situation dans les territoires palestiniens à la lumière de l’agression israélienne contre le peuple palestinien. Nous apprécions les efforts des dirigeants du Royaume frère d’Arabie saoudite dans le cadre de la défense des droits légitimes du peuple palestinien d’établir son État indépendant et sa capitale Jérusalem. L’Ambassadeur Shibli a exprimé ses vœux les plus sincères dans ses fonctions envers la République du Mali. A son tour, l’ambassadeur Abdullah bin Saleh a exprimé son plaisir d’honorer cette visite et l’a qualifiée de fraternité et d’amitié. Il a affirmé que les dirigeants du Royaume d’Arabie saoudite, dirigés par le Roi Salman bin Abdelaziz Al Saoud et le prince héritier Muhammad bin Salman, œuvrent pour la création de l’État palestinien et de sa noble capitale Jérusalem, en tant que Royaume. Ils s’intéressent beaucoup à la question palestinienne et à sa solution sur la base de la légitimité internationale.

Le diplomate saoudien a également souligné la responsabilité de l’État pour les crimes commis contre le peuple palestinien.

