Coopération Mali-Arabie Saoudite : La Médaille du «Roi Abdul Aziz Al-Saoud» à titre étranger décernée à Zeyni Moulaye

Royaume d’Arabie saoudite. Cette récompense a été magnifiée le week-end dernier par l’ambassadeur du Royaume d’Arabie saoudite au Mali, Khaled bin Mabrouk Al-Khaled lors d’un déjeuner à sa résidence.

En plus du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Zeyni Moulaye et de l’ambassadeur Mahmoud Mouhamed Arby, directeur du département Asie-Océanie au département des AECI, ce déjeuner offert par l’ambassadeur d’Arabie saoudite au Mali a enregistré la présence des diplomates des pays arabes accrédités au Mali. Il s’agit des ambassadeurs du Qatar, du Maroc (Hassan Naciri), de la Mauritanie, de l’Egypte, de la Tunisie, de la Palestine, du Sénégal pour ne citer que ceux-ci.

Prenant la parole, l’ambassadeur saoudien Khaled bin Mabrouk Al-Khaled a rappelé que cette distinction a été attribuée au chef de la diplomatie malienne en reconnaissance de ses efforts pour le renforcement et le développement des relations entre nos deux pays frères en tant qu’ambassadeur de la République du Mali auprès du Royaume d’Arabie saoudite. Il a saisi cette heureuse circonstance pour adresser ses chaleureuses félicitations et ses vœux de succès et de réussite à S. E. Dr. Zeyni Moulaye.

Au cours de cette cérémonie la médaille du Roi Catégorie Excellence a été présentée aux ambassadeurs présents.

Très touché par cette marque de reconnaissance, le chef de la diplomatie malienne a remercié le serviteur des Deux Saintes Mosquées pour cette médaille qu’il a dédiée à tout le peuple malien.“Avec cette haute distinction qui m’a été décernée à titre exceptionnelle, c’est un grand honneur qui été rendu à ma modeste personne et au peuple du Mali. Cette médaille est aussi le reflet des excellentes relations qui existent actuellement entre le Royaume d’Arabie saoudite et le Mali”, a soutenu le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale. Il a aussi ajouté cette amitié va se raffermir davantage avec la signature d’autres accords de coopération bilatérale entre nos deux pays. “Ce qu’il faut ajouter, l’Arabie saoudite est un grand pays qui a de l’influence dans le monde arabe, islamique, il pèse aussi dans le Conseil de coopération du Golfe réunissant six pays et abrite également pour l’Eternité les lieux saints de l’islam. C’est un pays extrêmement riche. Ce sont pour toutes ces raisons que nous devons raffermir davantage notre coopération avec ce Royaume”, a justifié le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Dr. Zeyni Moulaye.

Kassoum Théra

Commentaires via Facebook :