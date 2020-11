Le ministre de l’Economie et des Finances Alousséni Sanou et la Responsable pays du Groupe de la Banque africaine de Développement Mme Haly Louise Djoussou-Lorng ont signé 9 accords de prêts et de dons, destinés au financement de cinq projets, ce jeudi 19 novembre 2020 à Bamako.

“La cérémonie qui nous réunit aujourd’hui revêt un caractère particulier car elle s’inscrit dans le cadre de la signature d’une série d’Accords de Financement suite à la pleine reprise de la riche et fructueuse coopération entre la Banque Africaine de Développement, notre Institution commune et le Gouvernement de Transition du Mali”, a déclaré le ministre de l’Economie et des Finances lors de la cérémonie.

D’un montant total d’environ 50,82 milliards de F CFA, ces neufs Accords de financement, qui sont répartis en dons et en prêts, permettent de financer les projets ou programmes suivants : le Programme d’Appui en Réponse à la crise de la Covid-19 dans les Pays du G5-Sahel (Parc Covid-19 – G5 Sahel) sous forme d’appui budgétaire ; le Programme de Développement de la zone spéciale de Transformation Agro-industrielle des Régions de Koulikoro et Péri-urbaine de Bamako (PDZSTA-KB) ; le Programme d’adhésion de la République du Mali à l’Agence pour l’Assurance du Commerce en Afrique (ACA) ; le Projet d’urgence exceptionnel en faveur des Pays à Faible Revenu, membres de la Communauté Economique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) et de Renforcement des Systèmes de Santé de la Gambie, du Mali et du Niger pour lutter contre la Pandémie de Covid-19; Et le projet de soutien au développement de l’écosystème entrepreneurial des MPME/MPMI.

Le ministre Sanou a expliqué que : “Les plus hautes Autorités de la Transition malienne se réjouissent de cette bonne dynamique de reprise de la coopération qui ouvre de belles perspectives d’accompagnement des efforts du Gouvernement de la Transition par la Bad”. Il a réaffirmé leurs engagements et disponibilité à poursuivre, à renforcer davantage les relations de coopération riche et dynamique avec la Banque Africaine de Développement.

À travers ces projets, la Banque Africaine de Développement souhaite réaffirmer son engagement à soutenir les nouvelles autorités maliennes dans la réalisation de leur mission selon la Responsable pays de la Bad Mme Haly Louise Djoussou-Lorng. “La signature de ces accords de financements intervient à un moment crucial et déterminant pour le Mali, à savoir le début d’une transition visant à créer de nouvelles bases pour un Mali plus inclusif et réengagé” déclare-t-elle.

Avant de clôturer la cérémonie, le ministre de l’économie et des finances a donné les assurances pour une mise en œuvre diligente des projets ou programmes et avec la gouvernance souhaitée à travers le respect scrupuleux, de part et d’autre, des engagements définis dans les différents Accords signés.

Il a adressé les vifs remerciements du Gouvernement de Transition du Mali aux plus hautes autorités de la Banque pour les efforts louables déployés pour accompagner le développement socio-économique du Mali.

