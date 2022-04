Le Mercredi 30 avril, le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le Colonel Sadio Camara, a réceptionné à l’aéroport international Modibo Keita Bamako-Sénou, un premier lot de matériels militaires dédiés aux FAMas. Pour la circonstance, il était accompagné par son homologue de la Réconciliation nationale, le Colonel-major Ismael Wagué et plusieurs hauts cadres de l’armée. Ces nouveaux équipements renforceront sans doute les dispositifs de sécurité élaborés par nos FAMas dans le cadre de la nouvelle dynamique de lutte contre le terrorisme et le banditisme.

La montée en puissance de nos FAMas n’est plus un simple mot mais une réalité. Une réalité que nos compatriotes du Nord et du Centre peuvent témoigner. Depuis quelques mois déjà la peur a échangé de camp et désormais c’est l’ennemi qui est dans la débandade totale. Cette prouesse de nos FAMa traduite la volonté réelle de nos autorités à sortir le Mali de cette impasse sécuritaire qui dure de 10 ans.

Depuis son arrivée à la tête du ministère de la Défense et des Anciens Combattants, le Colonel Sadio Camara, homme de terrain, n’a ménagé aucun effort pour que nos FAMas soient bien équipées et accompagnées dans leur lutte contre les forces du mal dans notre pays. Ce faisant, le Président de la Transition, le Colonel Assimi Goita, affichait la même volonté. Raison pour laquelle, ils ont décidé de renouer le partenaire militaire dynamique qui existait déjà entre notre pays et la Russie, cette Russie qui a montré ses exploits dans la lutte contre le terrorisme dans le monde. C’est dans le cadre de ce partenariat que notre pays a pu s’offrir une fois de plus des équipements militaires russes. Ces équipements sont composés des hélicoptères de combat, des radars de dernière génération et beaucoup d’autres matériels nécessaires dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent.

Pour le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le Colonel Sadio Camara, l’acquisition de ces équipements russes de dernière génération rentre dans le cadre de la montée en puissance des FAMa. Et de poursuivre que les FAMa continueront à se renforcer en matériels, en personnels et en formations et seront toujours au service du peuple malien. Croyant à une éventuelle indépendance de nos FAMa dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent, il dira qu’aucune pression exogène ne nous fera douter de la justesse de notre combat. « Aucune manipulation médiatique n’entamera notre moral. Nous ne connaitrons pas de repos tant que nos braves populations ne retrouveront pas une vie meilleure », a-t-il promis. A l’en croire, aujourd’hui nous pouvons dire avec fierté que notre armée nationale est capable d’opérer en toute autonomie sans demander de l’aide à qui que ce soit. « Les Maliens peuvent aujourd’hui être fiers de leur armée », a-t-il indiqué. D’après le ministre Camara, les autorités de la Transition ont la ferme intention de poursuivre la sécurisation de notre territoire malgré des contextes économique et sécuritaire mondiaux marqués par quelques tensions.

A noter que les matériels reçus sont composés d’hélicoptères de combat, des radars de dernière génération. L’acquisition desquels équipements militaires, relève du fruit d’un partenariat sincère entre le Mali et la Russie.

Le ministre de la Défense et des Anciens combattants a profité de l’occasion pour remercier et saluer le peuple malien qui a accepté d’abandonner d’autres priorités pour doter l’armée malienne des équipements militaires adéquats.

On peut ne pas les aimer, mais la détermination des nouvelles autorités de la transition à doter les forces armées et de défense de matériels adéquats ne fait l’ombre d’aucun doute.

L’erreur commise par nos autorités précédentes était de croire que les forces étrangères comme la Barkhane pourrait sortir notre pays de cette impasse sécuritaire sans au préalable qu’il ait d’investissements nécessaires pour équiper nos FAMa afin qu’elles puissent relever ce défi seules sans l’appui de quelqu’un. Sous l’ancien régime des investissements colossaux dédiés à l’armée ont été détournés. Alhamdoulilah, depuis leur arrivée ces jeunes militaires au pouvoir sont en train de réparer ces erreurs. Ils l’ont dit et sont en en train de le faire, leur objectif majeur demeure la sécurisation et la défense de nos territoires.

Il leur revient aussi à rendre public le montant des enveloppes allouées à ces achats, pour ne pas être eux aussi cités un jour pour délit de surfacturation. En attendant, saluons la montée en puissance des FAMa

Adama Tounkara

