“La Chine respecte le choix autonome de chaque pays et est prête à être un partenaire de la modernisation de l’Afrique”

L’édition 2024 du Forum sur la coopération sino-africaine se tiendra du 4 au 6 septembre prochain à Beijing, en Chine. Plusieurs pays africains seront à ce grand rendez-vous, placé sous le thème : “Travaillons ensemble à la modernisation et construisons une communauté de destin Sino-Africaine de haut niveau”. En prélude à ce Sommet, l’ambassadeur de la République populaire de Chine au Mali, Chen Zhihong, s’est entretenu avec la presse malienne, le lundi 26 août dernier, au siège de l’ambassade, en vue d’échanger sur les enjeux. Selon le diplomate chinois, “la Chine respecte le choix autonome de chaque pays africain et la Chine est là pour accompagner ses amis africains à travers ce forum”. Tenu du 15 au 18 juillet 2024 à Beijing avec succès, le 3e Plénum du XXe Comité central du Parti communiste chinois a été largement évoqué par l’ambassadeur Chen Zhihong. L’occasion était bonne pour le diplomate chinois de passer en revue la coopération bilatérale entre la Chine et le Mali, qui se renforce jour davantage pour le plus grand bonheur des deux peuples. Voici l’intervention de l’ambassadeur de Chine au Mali lors de la conférence de presse.

Chers amis de la presse malienne,

Au nom de l’Ambassade de Chine, je vous souhaite la chaleureuse bienvenue et vous exprime mes sincères remerciements pour avoir répondu massivement à notre invitation de cet après-midi. L’amitié et la compréhension mutuelle entre les peuples constituent le socle des relations entre les pays. A cet égard, les médias jouent un rôle indispensable dans l’approfondissement de la compréhension mutuelle et de l’amitié entre les peuples sino-maliens.

Tout d’abord, je voudrais exprimer ma haute appréciation et ma gratitude à tous les amis des médias maliens pour votre attention constante sur la Chine et pour vos efforts déployés pour la promotion de la coopération amicale sino-malienne.

Aujourd’hui, j’aimerais saisir cette occasion pour échanger avec vous à propos de deux événements majeurs récents.

Le premier événement concerne le 3e Plénum du XXe Comité central du Parti communiste chinois, qui s’est tenu avec succès en juillet dernier. Le deuxième est à propos du Sommet 2024 du Forum sur la Coopération sino-africaine qui aura lieu du 4 au 6 septembre prochain à Beijing.

Le 3e Plénum du XXe Comité central du Parti communiste chinois (PCC) s’est tenu du 15 au 18 juillet 2024 à Beijing. Le congrès a examiné et adopté la Décision du Comité central du Parti communiste chinois relative à l’approfondissement plus poussé de la réforme sur tous les plans en vue de promouvoir la modernisation chinoise.

Le Plénum a indiqué que les objectifs généraux de l’approfondissement de la réforme globale chinoise sont de continuer à perfectionner et à développer le système socialiste à la chinoise, et de promouvoir la modernisation du système et de la capacité de gouvernance de l’État. D’ici 2035, il faudra instituer complètement un système d’économie de marché socialiste de haut niveau, améliorer le système socialiste à la chinoise, moderniser la capacité de gouvernance de la Chine, et réaliser dans l’ensemble la modernisation socialiste à la chinoise. Tout cela servira à jeter les bases solides pour faire de la Chine un grand pays socialiste moderne sur tous les plans au milieu de ce siècle. Les tâches relatives à la réforme doivent être accomplies avant 2029, soit au moment du 80e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine.

Pour mieux vous faire comprendre l’essentiel de ce Plénum, je vais utiliser 4 mots clés.

Le premier mot clé, c’est la réforme. Le monde d’aujourd’hui traverse une zone de turbulence. Chaque pays fait face à ses propres défis. Comment devons-nous réagir ? Alors que certains pays recourent à la recherche de boucs émissaires avec une approche du type «appauvris ton voisin», le choix de la Chine est de se réformer sur tous les fronts, de désamorcer les risques par une meilleure construction des institutions et de rechercher des résultats gagnant-gagnant.

Lors de ce Plénum, plus de 300 mesures de réforme ont été mises en place, en impliquant des réformes des systèmes, des mécanismes et des institutions. La raison pour laquelle la Chine est passée de zéro à héros dépend en grande partie des réformes. Au cours des 40 dernières années de réformes, la Chine a réalisé d’énormes progrès en matière de développement. Dans le même temps, l’écart entre un développement déséquilibré et les attentes de la population pour une meilleure vie devient un défi majeur pour la Chine.

Aujourd’hui, le peuple chinois souhaite non seulement manger à sa faim, mais aussi bien manger. Il n’est pas suffisant d’agrandir la taille du gâteau, mais de le partager plus équitablement. C’est pourquoi les réformes doivent être plus ciblées, systématiques et complètes. Ce n’est qu’ainsi que nous pourrons répondre aux attentes du peuple.

Le deuxième mot clé, c’est l’ouverture. Alors que certains pays continuent de fermer leurs portes, de construire des murs et de rechercher le découplage, la Chine ouvre davantage de portes, construit plus de ponts et tend la main pour partager les bénéfices des réformes et du développement avec le monde. Malgré les défis et la pression, la Chine continuera de faire ce qui est juste. L’ouverture est la marque de la modernisation chinoise. Ce Plénum a introduit de nombreuses mesures concrètes à cet égard. Les restrictions seront réduites. Nous allons encore raccourcir la liste négative pour les investissements étrangers, éliminer toutes les restrictions d’accès au marché dans le secteur manufacturier et appliquer pleinement la liste négative pour le commerce transfrontalier des services.

Nous élargirons progressivement l’ouverture institutionnelle et créerons un environnement institutionnel transparent, stable et prévisible, conforme aux règles économiques et commerciales internationales de haute norme. Nous ouvrirons de manière proactive dans des secteurs tels que les télécommunications, l’éducation, la culture et les services médicaux. Nous nivellerons également les conditions de concurrence. Les entreprises nationales et étrangères seront traitées de manière équitable, et nous garantirons un traitement national pour les entreprises étrangères en termes d’accès aux facteurs de production, de demande de licences et d’approvisionnement public.

Une Chine plus ouverte offrira davantage d’opportunités de marché et de croissance au monde. Beaucoup d’investisseurs internationaux ont bien saisis cette occasion. Au premier semestre cette année, 26 870 nouvelles entreprises d’investissement étranger ont été créées en Chine, en hausse de 14,2 %. Les investissements étrangers effectivement utilisés ont atteint près de 500 milliards de yuans (soit 69,8 milliards de dollars), un niveau relativement élevé au cours de la dernière décennie.

Selon un rapport récent, plus de 40 % des entreprises étrangères investies considèrent le marché chinois comme plus attractif, et près de 50% s’attendent à voir leurs marges bénéficiaires augmenter au cours des cinq prochaines années, les entreprises américaines étant les plus optimistes.

Le troisième mot clé, c’est la paix. Selon le Plénum, la modernisation à la chinoise est une modernisation sur la voie du développement pacifique, la Chine adhère fermement à une politique étrangère indépendante et pacifique. Le Président Xi Jinping a proposé les ‘Trois Initiatives Mondiales sur le développement, la sécurité et la civilisation’ autour du noble objectif de la construction d’une communauté d’avenir partagé pour l’humanité, mettant en avant une vision globale du développement centrée sur les peuples, une vision globale de la sécurité commune, intégrée, coopérative et durable, et une vision globale de la civilisation basée sur l’égalité, l’apprentissage mutuel, le dialogue et l’inclusion. Cela relie la modernisation à la chinoise au monde, favorisant ainsi la coopération pacifique, la sécurité universelle et la prospérité commune.

En tant que grande puissance responsable et membre important du ‘Sud Global’, la Chine participe activement à la résolution des crises internationales et régionales telles que la crise en Ukraine et les conflits au Moyen-Orient, en facilitant la normalisation des relations entre l’Arabie saoudite et l’Iran, et en promouvant la réconciliation interne palestinienne. Le succès de la modernisation à la chinoise injectera sans aucun doute des facteurs positifs pour la paix, la stabilité et la tranquillité mondiale.

Le quatrième mot clé, c’est l’opportunité. Au cours du premier semestre de cette année, la situation économique chinoise a rebondi tant en quantité qu’en qualité. Le PIB a progressé de 5% par rapport à l’année précédente, dépassant de nombreuses autres grandes économies. Le taux de croissance du PIB d’un trimestre à l’autre a augmenté pendant huit trimestres consécutifs.

Les industries chinoises sont également plus innovantes et plus écologiques. Les investissements dans les secteurs de haute technologie ont crû de 10,6 % au premier semestre. Les nouveaux moteurs de croissance prospèrent, avec une production de produits intelligents et écologiques, notamment des circuits intégrés, des robots de service, des véhicules électriques et des cellules solaires, tous enregistrant une croissance à deux chiffres. Bloomberg prévoit que les industries technologiques chinoises représenteront 23 % du PIB d’ici 2026.

Le FMI (Fonds monétaire international) a révisé les prévisions de croissance de la Chine pour 2024 à 5 % ou plus.

Le développement de la Chine apportera davantage d’opportunités au monde. Les recherches du FMI montrent qu’une augmentation d’un pourcentage du PIB chinois se traduit par une amélioration moyenne de 0,3 point de pourcentage dans les industries des autres économies. La Chine est non seulement l’usine du monde, mais aussi le marché du monde. La Chine continue d’être un moteur majeur de la croissance mondiale et une destination d’investissement inégalée.

Chers amis, le Sommet du Focac 2024 qui se tiendra du

4 au 6 septembre à Beijing.

Depuis sa création en l’an 2000, le Forum sur la coopération sino-africaine se concentre sur la réalisation de la prospérité commune et du développement durable des peuples chinois et africains. En adhérant au principe de consultation commune, de construction conjointe et de partage, il est devenu une plateforme importante pour le dialogue collectif entre la Chine et l’Afrique et un mécanisme efficace pour la coopération pragmatique.

Le thème du Sommet 2024 du Focac est “Travaillons ensemble à la modernisation et construisons une communauté de destin sino-africaine de haut niveau”. Ce sera le 4e Sommet du Forum sur la Coopération Sino-Africaine. Le sommet comportera une réception de gala de bienvenue, une cérémonie d’ouverture, des réunions de haut niveau portant sur la gouvernance, l’industrialisation et la modernisation agricole, la paix et la sécurité, ainsi que la construction de la «Ceinture et Route» de haute qualité, et la Conférence des entrepreneurs sino-africains, etc.

Le Président Xi Jinping prononcera un discours important pour exposer de nouvelles idées et propositions sur la construction d’une communauté de destin sino-africaine de haut niveau et annoncer de nouvelles actions pratiques pour la coopération avec l’Afrique. Le président Xi Jinping tiendra également des réunions bilatérales avec les dirigeants africains présents au sommet. Le sommet adoptera des documents de résultats, notamment une «Déclaration» et un «Plan d’action», pour consolider les grands consensus des deux parties et planifier les voies de coopération de haute qualité entre la Chine et l’Afrique pour les trois prochaines années.

La Chine est le plus grand pays en développement, tandis que l’Afrique est le continent concentrant le plus de pays en développement. Les expériences historiques similaires et les missions historiques communes unissent étroitement la Chine et l’Afrique. L’esprit de coopération amicale sino-africaine, caractérisé par sincérité, amitié, égalité, bénéfice mutuel, développement commun, est le reflet réel de la solidarité et des efforts conjoints de la Chine et de l’Afrique pendant des décennies. Il constitue la source de force pour le développement continu des relations amicales sino-africaines. La Chine considère toujours la solidarité et la coopération avec les pays africains comme un pilier important de sa politique étrangère, et maintient le principe de sincérité et d’amitié pour développer ses relations avec l’Afrique.

Le Président Xi Jinping a prononcé et initié les «Neuf Programmes» de la coopération sino-africaine. Parmi ces programmes, je tiens à citer quelques exemples de la coopération entre la Chine et le Mali. Par exemple, pour lutter contre la Covid-19, plus d’un million de doses de vaccins et un grand lot de médicaments et d’équipements médicaux ont été fournis par la Chine au Mali. Depuis plus 55 ans, 29 missions médicales chinoises sont expédiées au Mali pour sauver la vie et améliorer le bien-être de la population locale. La Chine envoie aussi des experts agricoles au Mali pour faire promouvoir la modernisation agricole. Chaque année, la Chine offre des aides alimentaires d’une importante valeur au Mali et de nouvelles aides alimentaires sont déjà en route. Le centre hydro-électrique de Gouina et le campus universitaire de Kabala constituent les projets phares entre la Chine et l’Afrique.

Le somment sera une belle occasion pour promouvoir la modernisation de la Chine et de l’Afrique. La Chine soutient fermement le choix autonome des pays africains de leur voie de modernisation, et est prête à être un partenaire de la modernisation de l’Afrique. Lors du dialogue entre les dirigeants chinois et africains en août 2023, la Chine a annoncé le lancement de l”Initiative pour soutenir l’industrialisation de l’Afrique, ainsi que la mise en œuvre du «Plan de modernisation de l’agriculture en Afrique avec l’aide de la Chine» et du «Plan de coopération pour la formation des talents Chine-Afrique». Ces trois mesures couvrent des domaines prioritaires pour la modernisation de l’Afrique et montrent la sincérité de la Chine dans son soutien au développement africain. La Chine et l’Afrique répondent ensemble aux questions historiques à travers des pratiques vivantes de modernisation, travaillent main dans la main pour promouvoir des réalisations de coopération gagnant-gagnant, de coexistence harmonieuse et de prospérité commune.

Il y aura sans aucun doute de nouvelles initiatives et déclarations issues de ce sommet. La Chine continuera de se concentrer sur la mise en œuvre des nouvelles initiatives du sommet, en collaborant étroitement avec les partenaires africains pour promouvoir un développement de haute qualité de la coopération sino-africaine, et construire une communauté de destin sino-africaine de haut niveau.

La partie malienne ne va pas s’absenter de cette grande rencontre sino-africaine, elle participera à des événements multilatéraux et bilatéraux. Nous sommes convaincus que ce sommet donnera un nouvel élan au développement des relations bilatérales et à la coopération d’amitié.

Au fil du déroulement du sommet, l’ambassade de Chine au Mali continuera de vous partager les nouvelles du sommet et invite la presse malienne à suivre de près le sommet et à faire des reportages pour sensibiliser plus de Maliens à soutenir le partenariat amical Chine-Mali”.

