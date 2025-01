Le ministre de la Défense du Niger, le Général Salifou Mody, s’est prononcé sur l’initiative de l’opérationnalisation d’une force conjointe de 5000 hommes dans les prochains jours au sein de l’espace de l’Alliance des Etats du Sahel (AES). Il a donné cette information à travers un entretien réalisé sur la télévision nationale du Niger, le mardi 21 janvier 2025. En réaction à cette décision, l’ancien premier ministre Moussa Mara a salué cette vision des trois pays de l’AES.

Au cours de son entretien sur la chaîne nationale nigérienne, le Général de Corps d’Armée Salifou Mody a déclaré que le travail est en cours sur ce déploiement des hommes. L’officier général a expliqué que les chefs d’Etat-Major ont déjà fini leur planification. « C’est une question de semaine pour que cette force-là soit visible sur le terrain », a-t-il dit. Déjà, les armées des trois pays de l’AES regroupant le Mali, le Burkina Faso et le Niger mènent des opérations ensemble contre les groupes armés terroristes.

Si l’on s’en tient aux propos du ministre de la Défense du Niger, cette force unifiée sera dotée non seulement de personnel, mais aussi des moyens aériens, terrestres, de renseignement et son système de coordination. Pour le Général Salifou Mody, l’opérationnalisation de cette force permettra de lutter efficacement contre les groupes armés terroristes.

En réaction à cette annonce, l’ancien premier ministre Moussa Mara a salué cette décision du Burkina FASO, du Mali et du Niger de mettre en place une force conjointe de 5000 hommes pour lutter contre le terrorisme dans l’espace de l’AES. « Félicitations et bravo aux autorités des trois pays pour ce pas historique vers une plus grande intégration de nos forces armées et de sécurité. Je les encourage à œuvrer dans cette direction par l’accroissement progressif des effectifs et des moyens de cette force avec à terme la constitution d’une seule armée qui sera l’épine dorsale de la confédération et, plus tard, de la fédération des Etats du sahel », a écrit le président d’honneur du parti Yelema (Le Changement).

Sidiki Adama Dembélé

Commentaires via Facebook :