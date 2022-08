Le Sénégal, par la voix de son ministre des Affaires Etrangères, Aïssata Tall Sall, s’est dit disposé, à faire une médiation entre le Mali et la France, au sujet de la plainte déposée par notre pays au Conseil de sécurité de l’ONU sur les actions subversives de la France dans le septentrion. Cependant de nombreuses interrogations sont sur les lèvres au sujet de cette initiative prise par Dakar.

La semaine dernière, le Mali a demandé au Conseil de sécurité de l’ONU une réunion d’urgence pour faire cesser “les actes d’agression” de la France sous forme de violations de sa souveraineté, de soutien apporté aux groupes djihadistes et d’espionnage.

L’une des nombreuses réactions recueillies après cette plainte du Mali est parvenue du Sénégal. En effet, Aïssata Tall Sall, la cheffe de la diplomatie sénégalaise a déclaré que “le président Macky Sall, président en exercice de l’Union africaine va continuer de jouer le rôle de médiation auprès du colonel Assimi Goïta, mais également auprès du président Emmanuel Macron, pour qu’une solution qui convienne à l’ensemble des parties soit trouvée et que cette affaire ne soit pas exposée au Conseil de sécurité”.

Ce n’est pas tout, Mme Sall assure que le président Macky Sall, “dans la mesure de ses possibilités, fera tout ce qui est nécessaire pour que cette affaire s’arrête là, et n’évolue outre-mesure.”

Cependant, cette proposition de médiation sénégalaise suscite de nombreuses questions à travers Bamako et ailleurs sur le continent : Qu’a fait Macky Sall lorsque Macron et ses ministres multipliaient depuis deux ans des attaques contre le Mali et ses autorités ? Qu’est-ce le Sénégal a fait pour empêcher le président français à pousser la CEDEAO à prendre des sanctions illégales et illégitimes contre le Mali ? Pourquoi Macky Sall n’a-t-il pas entrepris une médiation pour éviter d’autres sanctions prises contre le Mali ? Pourquoi le Sénégal veut-il empêcher que la plainte malienne soit examinée par le Conseil de sécurité ? En fin la question majeure est celle-ci : Qui a sollicité cette médiation sénégalaise ? Toutes ces interrogations qui restent pour le moment sans réponses, rendent cette offre de médiation sénégalaise peu crédible. Elle est tout simplement inacceptable pour Bamako. Selon une source diplomatique, les Autorités maliennes n’ont été saisies par Dakar pour une quelconque négociation.

MS

