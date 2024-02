Dans le cadre de la célébration du nouvel an chinois, placé sous le signe du Dragon, l’Ambassade de la République populaire de Chine a organisé, dimanche, une soirée de gala au Centre international de Bamako (CICB). C’était sous l’égide de son ambassadeur, CHEN Zhihong.

L’Ambassade de la République populaire de Chine a célébré le nouvel an chinois. Comme la fête de Tabaski au Mali, la Fête du Printemps en Chine est la fête traditionnelle la plus importante et la plus animée en Chine, symbolisant l’amour familial et la solidarité sociale, qui marque le début d’une nouvelle année prometteuse du calendrier lunaire. L’année 2024 est placée sous le signe du Dragon. Parmi les douze signes du zodiaque, le Dragon incarne la nation chinoise et représente la dignité, le dynamisme, l’intelligence et le bonheur.

Tout en souhaitant une excellente année du Dragon avec tous ses vœux de santé, de réussite et de bonheur pour tout le peuple malien, l’Ambassadeur de la République populaire de Chine est revenu sur les liens d’amitié qui lient le Mali et la Chine. C’est dans ce cadre que CHEN Zhihong a indiqué que l’année 2023 a été une année de progrès et de récoltes pour la relation sino-malienne, où la confiance politique mutuelle n’a cessé d’approfondir. Selon le diplomate chinois, les deux pays se soutiennent mutuellement sur des sujets d’intérêts fondamentaux, surtout sur les questions concernant la souveraineté, l’intégrité territoriale et la voie de développement indépendante.

Il a évoqué la visite officielle du ministre Abdoulaye DIOP, Chef de la diplomatie malienne, en décembre dernier en Chine. Une visite qui va, selon lui, largement promouvoir la coopération sino-malienne dans différents domaines. « En tant que partenaire fraternel, la Chine a accompagné et accompagnera toujours le Mali sur sa voie de développement indépendant », a-t-il déclaré.

L’année 2024 marque le 75e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine et le 64e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Mali. « Nous allons continuer à travailler main dans la main pour construire ensemble une communauté de destin sino-malienne, pour réaliser la prospérité commune et ouvrir un avenir radieux de paix, de sécurité, de prospérité et de progrès pour le monde et pour l’ensemble de l’humanité », a précisé CHEN Zhihong.

« Nous avons toutes les raisons de faire confiance aux augures qui prédisent qu’il s’agira d’une année empreinte de bonheur et de prospérité partagée », a pour sa part souhaité le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop. Il a profité de l’occasion pour saluer les relations de coopération entre la Chine et le Mali, nouées depuis l’indépendance du Mali et qui se renforcent d’année en année. « Le raffermissement des liens entre nos deux pays se manifeste dans divers domaines, tant politiques que dans de nombreux secteurs de développement », a souligné le chef de la diplomatie malienne. La cérémonie a pris fin par des prestations d’artistes maliens et chinois.

Abdrahamane SISSOKO/malieweb.ne

Commentaires via Facebook :