Mali : Le Général Abdourahamane Tiani en visite de travail et d’amitié ce jeudi à Bamako

Le Président de la transition nigérienne, le Général de brigade Abdourahamane Tiani, est attendu ce jeudi 23 novembre dans la capitale malienne. L’information a été donnée par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali. Il précise dans la lettre envoyée aux missions consulaires et diplomatiques que c’est une visite de travail et d’amitié que le Chef de l’Etat du Niger effectuera ce jeudi 23 novembre. Il sera accueilli à l’aéroport de Bamako par son homologue du Mali, le Colonel Assimi Goïta. La visite durera six heures. Cette visite intervient un mois après celle du premier ministre du Niger à Bamako. C’est la première fois que le Chef de l’Etat du Niger voyage en dehors de son pays depuis sa prise de pouvoir en juillet 2023. L’arrivée des militaires au pouvoir au Niger a sonné un nouveau départ dans le rapprochement entre les ces deux pays voisins du Sahel engagés dans la lutte contre le terrorisme et l’insécurité transfrontalière. Le Mali et le Niger ont récemment créé avec le Burkina Faso l’Alliance des Etats du Sahel.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

