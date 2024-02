À l’invitation du gouvernement de la Fédération de Russie, une importante délégation malienne conduite par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop et comprenant le colonel Sadio Camara, ministre de la Défense et des Anciens Combattants, se rendra à Moscou ce mercredi 28 février 2024

Selon une note d’information de la Cellule de communication du département en charge des Affaires étrangères, ce nouveau déplacement, pour deux jours, entre dans le cadre d’une visite d’amitié et de travail de la partie malienne à Moscou. Cette visite qui intervient dans un contexte national et sous-régional en pleine mutation, s’inscrit en droite ligne de l’ambition des autorités des deux pays de placer leur partenariat stratégique à une dimension dynamique d’échanges politiques réguliers et de coopération diversifiée et mutuellement avantageux.

Outre la solide coopération militaire scellée par un renforcement des capacités opérationnelles des Forces de défense et de sécurité maliennes, le Mali est également inscrit au cœur de l’agenda économique de la Russie avec un portefeuille de projets prioritaires dans les domaines aussi variés que l’ Énergie, le Transport, l’Agriculture, l’Éducation, rappelle la note d’information. Ainsi, au cours de la visite, la délégation ministérielle effectuera des consultations politiques de haut niveau, mais aussi des rencontres techniques et sectorielles avec des acteurs russes.

À cet égard, cette mission malienne à Moscou constituera une étape supplémentaire pour le renforcement de l’axe Bamako-Moscou, fondée sur le respect mutuel, l’amitié et la solidarité. Un partenariat gagnant-gagnant au bénéfice des populations des deux pays et en vue de l’amorce d’un développement socioéconomique harmonieux et durable.

Aboubacar TRAORE

Commentaires via Facebook :