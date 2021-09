Cap-Vert : Inauguration du complexe culturel « Mansa Floating Hub »

Notre compatriote Samba Bathily tient ainsi à marquer de son empreinte la promotion de la culture africaine

Le patron du groupe ADS a inauguré le samedi 20 août 2021, le Mansa Floating Hub, un centre musical flottant, situé dans l’Ile de Sao Vicente, et composé de 3 pavillons en bois séparés mais reliés entre eux. L’ensemble comprend un studio d’enregistrement, un bar et un espace de spectacle.

«Ce Floating Hub est une plateforme de la « sociale Nation Africa » dédiée à tous les créateurs africains et du monde entier pour qu’ils se retrouvent, qu’ils créent et qu’ils puissent s’épanouir. Que ce soit dans la mode, dans la musique, dans la cuisine et dans n’importe quel art en général», déclare le CEO du groupe ADS.

Samba Bathily, cet homme d’affaires malien souhaite, à travers ce projet, préserver la culture africaine: “C’est un partenaire qui répond à notre vision du développement basée sur la valorisation du capital humain, la localisation géostratégique, la stabilité politique, sociale, institutionnelle et la bonne gouvernance”. Tels sont les mots prononcés devant les médias par Ulisses Correia e Silva, Premier ministre du Cap -Vert, en marge de la cérémonie d’inauguration du Mansa Floating Hub.

L’investissement du groupe ADS, estimé à “plusieurs millions de dollars”, s’inscrit dans l’ambition de positionner le Cap-Vert comme une plaque tournante de l’art, de la culture et de l’innovation en Afrique a dit le promoteur. La dénomination du complexe, Mansa Music hub, explique Samba Bathily, fait référence à l’empereur du Mali, Mansa Musa, l’homme le plus riche de tous les temps, qui a vécu dans les années 1300. «Mansa Musa était malien et le premier milliardaire de ce monde – un Africain, un Malien. C’est une manière de montrer au monde que l’Afrique est riche, que l’Afrique est capable, l’Afrique possède un talent novateur qui traverse les temps”.

Diakalia M Dembélé

