Mines : le Mali explique ses nouvelles orientations au salon du PDAC 2023 : Il s’agit de promouvoir la destination Mali et permettre une application correcte des orientations du code minier sur le contenu local

Le salon de l’association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs (PDAC 2023), s’est ouvert ce 5 mars 2023 à Toronto au Canada. 91ème du genre, cette conférence est le plus grand rendez-vous international des décideurs et professionnels de l’exploration minière. Il s’agit d’un événement devenu international et surtout incontournable pour les décideurs et professionnels du secteur minier. Cette année, il réunit plus de 30 000 participants venant de 130 pays qui retrouvent autour des questions portant sur le développement des opportunités commerciales et le développement communautaire dans le secteur minier.

Le Ministre des Mines, de l’Energie et de l’Eau, M. Lamine Seydou TRAORE, à la tête d’une forte délégation malienne, composée entreprises et professionnels du secteur, prend part à cette rencontre pour préserver les potentialités du Mali et attirer les investisseurs vers notre pays.

Une dizaine de sociétés et entreprises maliennes y prennent part avec l’appui de l’ambassadeur du Mali à Ottawa, Mme Fatoumata MEITE.

L’Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs ( PDAC) se veut un cadre de concertation des acteurs de l’exploration et du développement minier, une industrie qui créé des millions d’emplois directs et indirects et occupe une part importante dans les PIB de nos Etats.

Depuis sa création en 1932, le PDAC a grandi en taille, en stature et en influence. Aujourd’hui, c’est l’événement de choix pour l’industrie minière mondiale accueillant plus de 1100 exposants et 2 2500 investisseurs.

Il s’agit de soutenir le secteur minier en aidant son industrie à acceder aux capitaux, aux terres et aux compétences nécessaires pour découvrir et développer le manière durable les gisements de minéraux et de métaux, d’améliorer les conditions de vie de nos populations. La rencontre entend “promouvoir un secteur minier compétitif et responsable”, selon les organisateurs.

Au programme de l’événement : des conférence, des exposés, des expositions et des séances qui vont porter sur plusieurs sujets portant, entre autres, sur les métaux critiques, la technologie du futur et l’exploration minière ou encore les minéraux du futur.

L’augmentation de la consommation, l’épuisement des réserves, la baisse des teneurs en minerias, les nouvelles applications industrielles, les retards dans l’obtention des permis, le manque de capital, les faibles rendements des actionnaires et la tendance du nouveau concept de “de mondialisation”, sont autant de défis qui prédisent une période critique sur secteur minier dans les années à venir.

Cependant, certaines technologies innovantes ainsi que la recherche de solutions pour réduire les émissions de carbone peuvent jouer un rôle déterminant dans la mine du futur. Comment tout cela sera financé et développé ? C’est le défi de taille. Mais, il existe des solutions pour y arriver, à croire les experts.

Notons qu’au cours de la rencontre, des distinctions seront décernées à des auteurs de l’industrie minière dans le monde pour leur apport au développement minier ou communautaire.

Le Ministre des Mines, de l’Energie et de l’Eau, M. Lamine Seydou TRAORE, a rappelé l’importance que notre pays accorde à cette rencontre qui permettra de promouvoir la destination Mali et rassurer les investisseurs tout en expliquant les nouvelles orientations du secteur minier basées sur le développement du contenu local. Il s’agît de faire en sorte que notre pays et les communautés profitent de l’exploitation minière sans porter préjudice à l’investissement des entreprises conformément à l’esprit du Code minier.

Ccom/ MMEE

Commentaires via Facebook :