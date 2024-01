Douanes : 1,6 tonnes de mercure saisies à Kita

Le mercure des saisies douanières est monté d’un cran, il y a deux semaines, avec l’arrivée d’Amadou Sanogo aux commandes de la direction douanière des renseignements et de la lutte contre la fraude. Avec ses collègues, les inspecteurs Raphaël Mounkoro et Abdramane Diakité, l’ancien Directeur des ressources humaines effectue un retour fracassant à ce service en mettant la main sur une quantité inédite de mercure à Kenieba, dans les locaux d’une société chinoise de droit malien. Selon les informations recueillies auprès de M Sanogo, la prise est constituée de 150 caissons de mercure blanc dont chacune contient 24 flacons de 11 kilogrammes chacun. Ce qui correspond à un total de 1,6 tonnes dont la valeur monétaire est diversement évaluée par les spécialistes. D’aucuns parlent de centaines millions et d’autres l’estiment à pas moins de 2 milliards de nos francs, a indiqué une autre source proche du directeur fraîchement réinstallé dans ses anciennes fonctions. L’opération de saisie, a-t-il poursuivi, a prospéré grâce aux renseignements fournis par des agents et sur la base desquels une mission d’intervention a permis de débusquer la cargaison soigneusement dissimulée dans un conteneur tapi dans les locaux de la société chinoise en question.

Il s’agit d’un produit sensible et d’une extrême toxicité, a mentionné le responsable chargé de traquer les fraudes, laissant entendre que la marchandise pourrait être destinée à l’approvisionnement d’exploitants artisanaux d’or aux fins de rassembler les particules de métal jaune. Mais elle a vocation également à l’usage d’autres activités illicites dont la contrefaçon de billets de banque.

Quoi qu’il en soit, le produit, selon toute vraisemblance, a frauduleusement franchi les barrières douanières nationales puisqu’aucun document n’atteste de son introduction en territoire malien par les voies régulières. Tout en insistant par ailleurs sur le mérite de ses éléments et la réussite de l’opération conduite par l’inspecteur Raphaël Mounkoro, le Directeur des renseignements et de la fraude a mis en relief la vocation des services de douane à protéger la population contre tous les dangers potentiels, en plus de leur mission traditionnelle de mobilisation de recettes pour les finances publiques.

La saisie historique de Kenieba résulte par ailleurs de la détermination des renseignements douaniers à redynamiser le dispositif de leur imperméabilité à la contrebande et s’inscrit dans le droit fil des orientations et de la vision qui guident l’action douanière depuis l’arrivée de l’inspecteur-général Amadou Konaté aux commandes. Au demeurant, la gestion du DG actuel est jalonnée d’une flopée d’opérations similaires avec des proportions de saisie inédites de drogues de diverses natures, de produits pharmaceutiques, de billets de banque, d’aliments impropres à la consommation, d’armes et de munitions, etc.

