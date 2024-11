Le directeur régional des douanes de Ségou, colonel Seydou Traore après la saisie de 9 conteneurs de viande avariée : “Les produits transportés sont jugés impropres à la consommation humaine et importés dans des conditions irrégulières”

Dans le cadre de l’exécution de ses missions de lutte contre la fraude et de protection des populations, la douane a mené une mission de haute facture à Ségou en mettant hors d’état de nuire, le 1er novembre 2024, plus de 55 tonnes de viande de tous genres (viande de chèvre, bœuf, foie, poisson et du fromage).

Dans un état de putréfaction très avancé, cette quantité importante de viande était destinée à la consommation dans nos ménages. “Vous nous avez enlevé une épine du pied. Toutes mes félicitations !” a affirmé le gouverneur de la région de Ségou, le contrôleur général Alassane Traoré qui s’est rendu lundi 4 novembre dernier dans la cour de la direction régionale des douanes de Ségou.

Le patron de l’exécutif régional a fait le déplacement pour encourager et féliciter les douaniers pour “le travail remarquable abattu pour le Mali”. “Au nom des plus hautes autorités de la Transition, le général d’armée Assimi Goïta et le gouvernement, je vous félicite et vous encourage à persévérer dans cette dynamique”, poursuivra-t-il. Et d’ajouter que : “Ces produits dangereux pour l’homme constitue une menace pour la santé publique au-delà même de son origine étrangère et douteuse”.

Le directeur régional des douanes, colonel Seydou Traoré a précisé que cette saisie de 9 conteneurs venus des régions septentrionales de notre pays, fait suite aux instructions pertinentes données par le directeur général des douanes, consistant à mettre en place une 2e ceinture de sécurité en aval (après celle de Mopti en amont) au niveau de la région de Ségou. L’objectif de ce dispositif stratégique mis en place par l’inspecteur général Amadou Konaté est de faire échec aux tentatives d’infiltration des marchandises de contrebande vers les grands centres de consommation.

“Les investigations continuent pour en savoir davantage. Ce qui est constant c’est que les produits transportés sont jugés impropres à la consommation humaine et importés dans des conditions irrégulières. Le convoi était dans le viseur de la douane depuis quelques jours. Le mode de renseignement dont nous disposons nous a permis de suivre le mouvement des véhicules jusqu’au poste de contrôle où nous avons procédé à la saisie des véhicules et du contenu”, a expliqué le directeur régional des douanes.Le colonel Seydou Traoré a rappelé que “cette saisie entre dans le cadre de l’une de nos missions régaliennes qui est la lutte contre la fraude et le trafic illicite. C’est d’ailleurs la 2e orientation du ministre de l’Economie et des Finances qui nous sont répercutées par le directeur général des douanes”.

CCOM-DGD

