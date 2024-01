Labellisation de la viande rouge : le logo officiellement présenté au ministre de l’Élevage

Une étape importante du processus de labellisation de la viande rouge du Mali et ses dérivés vient d’être franchie. Le logo représentant la viande du Mali a été officiellement présenté, ce mercredi 24 janvier. C’était au cours d’une cérémonie présidée par le ministre de l’Elevage et de la Pêche.

Un marché de 1 500 à 2 000 milliards de dollars. Selon le ministre Youba Bah, c’est ce que représente le marché de la viande rouge et le Mali doit aller à la conquête de ce marché. Aux dires du ministre de l’Elevage et de la Pêche, le bétail représente le troisième produit d’exportation du Mali après l’or et le coton. Mieux que le bétail, le Mali doit exporter de la viande dans les normes requises. En recevant le logo, le ministre Bah s’est réjoui du fait que cela exigera des produits de qualité et assurera la traçabilité de la viande du Mali.

Le logo de la viande rouge du Mali a été obtenu à l’issue d’une étude menée par le cabinet SID-Sarl. Au cours de l’étude de six mois, des échanges ont eu lieu avec les acteurs de la filière bétail / viande dans les zones d’intervention notamment à Kayes, Koulikoro ou encore à Bamako. Aussi, un voyage d’étude a été fait auprès de l’Association Nationale Ovine et Caprine (ANOC) du Maroc. L’objectif était d’apprendre de l’expérience du Maroc en matière de promotion des produits à travers les signes distinctifs (label, marque collective).

Au nom de son organisation, Mamadou Abdoulaye Diallo, président de l’ Interprofession bétail / viande du Mali (IFBV-Mali), a salué l’acquisition de ce logo. « Nous allons enfin tirer profit de notre viande », a-t-il indiqué. Selon lui, cela offre l’opportunité de montrer la valeur et la capacité du Mali en termes de production de viande.

« Le processus n’est pas encore achevé », a expliqué Yacouba Coumaré, expert du cabinet SID-Sarl. Le logo doit être envoyé au Centre Malien de Promotion de la Propriété Industrielle (CEMAPI) et une période d’observation de trois mois est nécessaire pour sa validation définitive. La labellisation de la viande rouge du Mali est un des objectifs du Projet de Compétitivité de l’Afrique de l’Ouest (PACAO Mali). Le coordinateur du projet, Souleymane Bassolé a salué la réalisation du logo au nom de l’Union européenne, partenaire financier du PACAO-Mali.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

