Energie du Mali –SA : Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAO) Fourniture, installation et mise en service en quatre (04) lots séparés lots distincts de trente-trois (33) groupes électrogènes neufs.

Du : 11 octobre 2021

Renforcement DE LA Capacité DE PRODUCTION DES centrales DES centres ISOLES

FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE DE GROUPES ELECTROGENES POUR LE RENFORCEMENT DE LA CAPACITE DE PRODUCTION DES CENTRALES DES CENTRES ISOLES DE L’ENERGIE DU MALI (EDM-SA)

OCTOBRE 2021

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAO)

Objet : Fourniture, installation et mise en service en quatre (04) lots séparés lots distincts de trente-trois (33) groupes électrogènes neufs.

Dans le cadre du renforcement de sa capacité de production et de fourniture d’électricité dans les centres isolés, la Société Energie du Mali (EDM-SA), invite les entreprises intéressées à soumettre leurs meilleures offres pour l’acquisition de vingt (27) groupes électrogènes capables de fonctionner en base (24H/24) et six (06) Groupes Electrogènes mobiles insonorisés sur chariot/plateforme avec leur dispositif de couplage et de possibilité de renvoi sur un jeu de barre mort (avec une autonomie de marche d’au moins 72 heures continues sans ravitaillement en combustible pour les puissances comprises entre (550-800) KW et une autonomie de marche d’au moins 48 heures continues sans ravitaillement en combustible pour les groupes de 1250 KW) soit un total de trente-trois (33) groupes électrogènes repartis en quatre (04) lots séparés:

Lot n° 01 Lot n° 02 Lot n° 03 Lot n° 04

Diboli

01 x (500 kW) San

02 x (1200 kW)

Kidal

01 x (1250 kW) Six (06) Groupes Electrogènes mobiles insonorisés sur chariot/plateforme avec leur dispositif de couplage et de possibilité de renvoi sur un jeu de barre mort:

02 x (1250 kW),

02 x (550 kW) et

02 x (800 kW)

Banamba

02 x (400 kW) Nara

01 x (500 kW) Ménaka

02 x (300 kW)

Yelimane

01 x (500 kW) Diré

01 x (800 kW) Bourem

01 x (400 kW)

Nioro du Sahel

01 x (1000 kW) et

01 x (2800 kW)

Douentza

01 x (800 kW)

Tombouctou

02 x (1500 kW)

Diéma

01 x (1200 kW)

Sévaré

02 x (1500 kW)

Gao

01x (1250 kW)

Ké-macina

02 x (400 kW) Djenné

02 x (800 kW)

Ansongo

01 x (800 kW)

Le présent Avis d’Appel d’Offres s’adresse aux Entreprises répondant aux critères d’admissibilité et d’éligibilité.

Les instructions aux soumissionnaires, les données particulières, et les spécifications techniques contiennent une description des fournitures et services connexes.

Le dossier d’Appel d’Offres pourra être obtenu par les candidats moyennant paiement d’un montant non remboursable de quatre cent mille (400 000) francs CFA.

Energie du Mali choisira les Entreprises conformément aux procédures décrites dans les instructions aux soumissionnaires et des données particulières de l’appel d’offres.

EDM-sa se réserve le droit et à tout moment d’arrêter cette consultation et ne plus donner aucune suite au présent appel d’offre.

Les offres doivent être accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant, égal au moins à :

Lot 1 : 63 millions de francs CFA ;

Lot 2 : 75 millions de francs CFA ;

Lot 3 : 60 millions de francs CFA ;

Lot 4 : 100 millions de francs CFA.

Les candidats qui le désirent peuvent obtenir tous renseignements complémentaires et examiner les documents d’Appel d’Offres auprès de la Direction de la Production de EDM-SA sise Balingué, Zone Industrielle, Bamako, Mali, Tél : (+223) 66 75 41 65 / 66 75 27 24.

Les offres doivent être déposée au plus tard le ………21 novembre 2021…………………………2021 à 9H00 au Secrétariat de la Direction de la Production de EDM-SA sise Balingué, Zone Industrielle, Bamako, Mali, Tél : (+223) 66 75 41 65 / 66 75 27 24.

Nous vous prions, d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos meilleures salutations.

Le Directeur Général

Oumar DIARRA

