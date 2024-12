Les travailleurs de l’énergie du Mali suggèrent de « rétablir le partenariat avec la Côte d’Ivoire » pour résoudre la crise énergétique dans le pays

Le Premier ministre, le Général Abdoulaye Maïga, s’est rendu ce jeudi 05 à la société Energie du Mali (EDM-SA) afin de recueillir les propositions de solution des travailleurs à la grave crise énergétique que connaît le Mali. Parmi les solutions préconisées figure en bonne place le rétablissement de l’interconnexion avec la Côte d’Ivoire.

« Face à la crise énergétique quelle solution ? » Telle était la question posée, le 28 novembre, par le Premier ministre, le Général Abdoulaye Maïga, aux travailleurs de l’Energie du Mali (EDM-SA) lors de sa visite dans les locaux de la société. Il y a une semaine, le général Maïga, fraîchement nommé Premier ministre, avait réservé sa première visite à l’EDM-SA. Le Chef du gouvernement y est retourné ce jeudi afin de recueillir les propositions de solutions faites par les employés de la société productrice de l’électricité au Mali. En vue de répondre à la question posée par le Premier ministre, un formulaire en ligne a été mis en place pour que chaque employé puisse soumettre ses idées et suggestions.

Dans un document consulté par maliweb.net, les travailleurs de l’EDM-SA ont fait des propositions de solution en six axes. Il s’agit de : « Renforcer la Production Énergétique ; Tirer avantage de l’offre énergétique régionale ; Assurer la viabilité financière d’EDM SA ; Gouvernance et communication ; Élaborer des Stratégies à Long Terme ; Actions Immédiates pour améliorer la fourniture ».

Dans les détails, les employés de l’EDM-SA préconisent non seulement de « renforcer les interconnexions avec la Côte d’Ivoire pour stabiliser l’approvisionnement en électricité » mais aussi de « Rétablir le partenariat avec la Compagnie d’électricité ivoirienne (CIE) afin d’importer toute la capacité disponible de la CEI ». Cette proposition constitue un revirement de situation et une avancée notable dans la résolution de la crise énergétique dans notre pays.

Effet, jusqu’à de l’avènement de transition en 2020, la Compagnie d’électricité ivoirienne, une dans le cadre d’une convention de partenariat, était l’une des fournisseurs d’électricité de l’EDM-SA. C’est d’ailleurs la rupture de ce partenariat, pour des raisons qu’on ignore jusqu’ici, qui a aggravé la crise énergétique que connaît le pays actuellement. Le rétablissement de l’interconnexion avec la Côte va accroître la capacité énergétique de l’EDM-SA et par ricochet améliorer significativement la distribution de l’électricité dans le pays.

Pour le reste, les travailleurs suggèrent de « Construire des centrales solaires ; Promouvoir l’utilisation d’énergies renouvelables par les ménages et les PME/PMI ; Investir dans l’augmentation de la capacité des centrales électriques actuelles pour renforcer l’offre énergétique ; Étendre le réseau interconnecté afin d’éteindre les centrales thermiques des centres isolés ; Accélérer la réalisation des ouvrages d’interconnexion, notamment entre le Mali et la Guinée ; Encourager la diversification des sources d’énergie dans la formation du mix énergétique ; Négocier des accords avec d’autres pays de la sous-région pour diversifier nos importations ; Améliorer l’infrastructure existante pour réduire les pertes d’énergie pendant l’importation ».

Enfin les employés de l’EDM SA préconisent de « Mobiliser des ressources financières pour approvisionner régulièrement et suffisamment les centrales thermiques existantes en fioul et en gasoil ; payer les factures impayées de l’administration publique et des sociétés d’État ». Il appartient désormais au Premier ministre et à son gouvernement d’appliquer ou non les solutions proposées par les employés de l’EDM-SA.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

