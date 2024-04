Notre pays devient ainsi le premier client de ce pays voisin avec lequel nous partageons l’Alliance des États du Sahel. Cet approvisionnement en carburant à un tarif préférentiel de 328 Fcfa le litre permettra à EDM-SA d’améliorer la fourniture d’énergie à nos compatriotes

C’est peut-être trop tôt de crier la fin des coupures intempestives. Mais on peut d’ores et déjà pousser un ouf de soulagement à l’idée de savoir que notre pays bénéficiera bientôt de quelques millions de litres de gasoil. La société Énergie du Mali (EDM-SA) et la Société nigérienne de pétrole (Sonidep) ont signé, hier dans un hôtel de la place, un contrat commercial relatif à la fourniture de 150 millions litres de gasoil à notre pays, notamment à EDM-SA.

La cérémonie a été présidée par le Premier ministre chef du gouvernement, Choguel Kokalla Maïga. C’était en présence des membres du gouvernement dont le ministre de l’Énergie et de l’Eau, Mme Bintou Camara, et de son homologue nigérien du pétrole, Mahamane Moustapha Boka Barke.

Ce contrat commercial à un tarif préférentiel de 328 Fcfa le litre qui a été paraphé par le directeur général de la Sonidep, le colonel Ali Seibou Hassane, et le patron d’EDM-SA, Abdoulaye Djibril Diallo, fait ainsi de notre pays le premier client du Niger en matière de fourniture de pétrole.

Selon la ministre de l’Énergie et de l’Eau, le présent contrat est le résultat de la réunion tenue à Niamey au Niger en février dernier entre les ministres chargés de l’Énergie de l’Alliance des États du Sahel (AES), élargie au Tchad et au Togo.

Rappelant la participation du Mali à la cérémonie du lancement officiel du démarrage de la production pour l’exploitation du pétrole du Niger, à la date du 1er novembre 2023 à Koulélé, Agadem (dans la région de Diffa), Mme Bintou Camara a indiqué que notre pays et le Burkina Faso ont été les premiers clients du Niger.

Et de cette date à aujourd’hui, EDM-SA a bénéficié d’un volume de 22,6 millions de litres de gasoil comme subvention de l’État du Mali. Avec cette expérience, expliquera la ministre Bintou Camara, il s’agira maintenant de corriger toutes les anomalies constatées, surtout sur l’acheminement par la route du carburant. À cet égard, la ministre chargée de l’Énergie assure que ce défi sera relevé.

Ainsi, la cheffe du département de l’Énergie et de l’Eau a remercié les autorités du Niger pour leur engagement constant dans l’aboutissement de cette coopération énergétique se matérialisant par la signature de ce contrat commercial entre EDM-SA et la Sonidep. «Nous engageons la société Énergie du Mali à prendre, dès la signature de ce contrat, toutes les dispositions nécessaires pour l’acheminement correct de ce carburant au Mali», a instruit la ministre.

Abondant dans le sens, Mahamane Moustapha Boka Barke a déploré que cette première expérience a connu des difficultés et les causes ont été identifiées. Ainsi, pour palier ces contraintes, le ministre nigérien du Pétrole estime les solutions passent par, entre autres, la constitution d’un Park de camions citernes du Niger et du Mali, la mise en place d’une escorte pour le transport du carburant dans les trois pays de l’AES, des structures d’exécution et de suivi par les trois entreprises (EDM-SA du Mali, Sonabel du Burkina Faso et Sonidep du Niger).

S’y s’ajoute, l’ouverture et l’approvisionnement conséquent des comptes dédiés dans les banques de représentations de ces trois pays. Pour Mahamane Moustapha Boka Barke, la mise en œuvre effective et diligente de ses mesures garantira le succès de ces opérations. Le chef du gouvernement a rappelé que les questions énergétiques représentent un enjeu essentiel pour les pays de l’AES.

«Cette signature fait de notre pays le premier client en terme de quantité et le premier bénéficiaire de la production pétrolière après le Niger lui-même. Cette action de solidarité permettra à EDM-SA d’améliorer la qualité de fourniture d’énergie auprès de sa clientèle», a clairement indiqué le Premier ministre Maïga.

Babba COULIBALY

