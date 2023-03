Pour sortir de la dépendance énergétique : Le Mali s’engage à mobiliser 580 milliards de Fcfa

Dans l’optique de la mise en œuvre de ses projets pour l’independance énergétique, l’Energie du Mali (EDM sa) envisage la mobilisation de plus 580 milliards de Fcfa. Cadre idéal, le salon des investisseur pour l’energie au Mali, SIEMA-2023 dont la ceremonie d’ouverture s’est tenue le mardi 21 fevrier 2023 dans la salle du banquets du CICB.

Chargée de la production, du transport et de la distribution d’électricité dans le pays, l’enjeu principal pour l’EDM sa, est de sortir de la dépendance aux énergies fossiles, polluantes et onéreuses. C’est pourquoi, le salon des investisseur pour l’energie au Mali, SIEMA-2023 a été initié par la société Énergie du Mali (EDM SA) avec le soutien du Ministère de l’Économie et des Finances (MEF) et du Ministère des Mines, de l’Energie et de l’Eau. Il a pour objectif, la mobilisation de plus de 580 milliards pour permettre à l’Energie du Mali de réalisées les projets inscrits dans son plan d’action. D’où le thème « Investir pour améliorer le Mix énergétique ».

Dans une projection vidéo, six projets ont été énumérés : l’Hydroélectricité, le solaire, le thermique, le Transport (10 projet de transport), la distribution (la distribution du reseau a Bamako et environ) entre autres.

“Les projets qui seront présentés au cours de ce salon s’inscrivent donc dans une dynamique d’améliorer le parc de production et d’augmenter la desserte, en créant plus de lignes de transport et de répartition pour faciliter l’accès des populations à l’électricité à un moindre coût, priorité des autorités de la transition” indique le Directeur général de l’EDM Koureichi Konaré.

Pour lui, la revalorisation indispensable de “notre politique de production grâce à l’amélioration du Mix énergétique passera davantage par le renforcement de la production solaire qui passera en seulement quatre (4) années, de 3% du mix en 2022 à plus de 22% en 2026”.

Ce que constituera ajout-il, une véritable « révolution du Mix Energétique », et qui aura comme impact une importante diminution de la part de la production thermique.

Pour sa part le Ministre d’Etat, Ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, Porte-parole du Gouvernement, le Col Abdoulaye MAïGA, rapporte qu’au cours des dernières années le gouvernement malien avec l’appuie de ses partenaires nationaux et internationaux, a pu accroitre l’accès à l’électricité. Ainsi le taux de l’electrification est passé à 14 % en 2004 à environ 54% en 2021. Malgré celà, ajout-il, il existe une disparité entre les milieux urbains et les zones rurales qui souffrent d’un accès encore très limité à l’électricité environ 25% en 2021.

A noter que la cérémonie a été clôturé par la signature d’une convention de partenariat entre la fédération malienne de l’électricité, énergie renouvelable et nouvelle et celle du Maroc (FENELEC).

Ibrahima DIALLO (Photo Lamine Seydou TRAORE)

