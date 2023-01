Victime de plusieurs cas de vandalisme et vol des câbles BT de ses installations, la société EDM-SA est sortie de son silence à travers un communiqué qui affiche sa ferme volonté de démanteler le réseau de voleurs et de leurs complices. Pour ce faire, elle a sollicité l’accompagnement des populations qui, comme l’Entreprise, subissent, d’énormes dégâts et préjudices, a laissé entendre le chef du département de maintenance de Bamako et Kati. Selon M. Sacko, entre novembre et décembre 2022, EDM a enregistré une quinzaine de cas de vol de câbles sur ces postes de distributions, dont des installations de hautes tensions. On y dénombre les postes HTA/BT dont cinq (05) à Fombabougou, deux (2) à Moribabougou, autant à Sikoulou et N’Gabacoro-Droit, trois (3) cas sur des postes privés (Usine Fouta Gaz et SPK à Sala et SIPAM à Markaforo sur la route de Koulikoro) et un (1) cas à Sangarébougou Dabléni.

Ces actes de vandalisme, en plus d’avoir des conséquences sur la sécurité des vandales qui s’attaquent à des installations de hautes tensions font perdre à la Société plusieurs dizaines de millions de nos francs par perturbation du réseau de distribution de l’électricité et la remise en état des installations. Du coup, certains quartiers peuvent rester dans le noir pendant 24 voire 48 heures parce que son service ne peut procéder à la remise en l’état des installations qu’après un constat d’huissier qui peut prendre souvent des heures, selon les explications du responsable en charge de la maintenance.

Le cas le plus récent a été constaté sous l’échangeur du quartier Mali, avec comme conséquences l’interruption de l’éclairage surtout public et l’insécurité dans la circulation, a renchéri le responsable de l’éclairage public, Harouna Diarra. Et, malgré l’ouverture d’une enquête, aucun malfrat n’a été jusqu’ici appréhendé, a déploré M. Sacko en implorant la collaboration de la population pour dénoncer le moindre cas suspect.

Pour ce faire, l’ampleur du phénomène et des préjudices subis ainsi que le péril sécuritaire pour les riverains ont inspiré à EDM-SA un communiqué invitant la population à signaler aux postes de police ou de gendarmerie les plus proches tout mouvement suspect à proximité des installations électriques ou de contacter les services de la Société aux numéros suivants : 66752136 / 66747818 / 66753166 / 66751653 / 66747969.

Amidou Keita

