Les lauréats de la 1ère édition de la Semaine des marques sont connus. Les trophées ont été remis, ce samedi 19 mars, au cours d’une cérémonie présidée par le ministre du Commerce et de l’Industrie. C’était à l’ex-hôtel Salam, en présence de plusieurs membres du gouvernement et du président de la Chambre du commerce et de l’Industrie du Mali.

La première édition de la semaine des marques au Mali visait à mettre à l’honneur les marques maliennes durant une semaine riche en activités. Aux dires du ministre du Commerce et de l’Industrie, Mahmoud Ould Mohamed, la semaine visait aussi à donner aux marques une meilleure visibilité et à sensibiliser les opérateurs économiques sur l’importance de la marque dans leurs stratégies commerciales. La compétition, a ajouté le ministre, a été ouverte depuis le 28 décembre 2021 à l’ensemble des entreprises possédant des marques protégées et exploitées au Mali.

Au total, une centaine de marques ont pris part à la compétition. Les candidats ont été évalués par catégorie. Ainsi, pour la meilleure marque féminine, « Ikalook », une entreprise de mode, remporte le prix. Le prix de la meilleure marque internationale a été remporté par « Thé Achoura ». Les matelas « Fofy » deviennent la meilleure marque de produit. L’université « ISPRIC » se classe meilleure marque de service. Avec 2140 voix, l’eau minérale « Diago » a été la marque préférée des Maliens.

Le prix spécial du gouvernement de la meilleure marque de jeune entrepreneur dotée d’une enveloppe de 2 millions FCFA a été remporté par « Diakité robotics », une entreprise de technologie. Dès le mois de Mai prochain, a annoncé le ministre, son département, à travers le Centre malien de la propriété industrielle (CEMAPI) s’engage à accompagner l’audit de la propriété industrielle des lauréats de la compétition. Un audit qui vise à identifier le potentiel en propriété industrielle de ces entreprises afin de leur proposer des stratégies de protection et de gestion optimale de leurs actifs de propriété industrielle.

Mamadou TOGOLA/Maliweb.net

