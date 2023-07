Afin de contribuer à appuyer l’État dans sa ferme volonté de mieux encadrer l’exploitation minière artisanale, un moyen de développement local, la Coalition malienne “Publiez ce que vous payez” (PCQVP) dans le cadre du Projet intitulé “Great Value for Gold” (une plus grande valeur pour l’or) a organisé hier jeudi à l’hôtel Millenium un Dialogue avec les acteurs clés du secteur minier de Bamako pour identifier les principales réformes à entreprendre dans le cadre du nouveau code minier 2019 et de son décret d’application.

Organisée avec le soutien de plusieurs partenaires dont European partenership for responsible minerals (EPRM), cette rencontre vise à passer en revue le code minier de 2019, d’identifier les réformes à entreprendre dans l’encadrement du secteur minier artisanal du Mali.

Le secrétaire général de la PCQVP, Tièmoko Souleymane Sangaré, dans son intervention, a rappelé que cette rencontre est importante à plus d’un titre car elle sera sanctionnée par des propositions intéressantes pouvant enrichir davantage le nouveau code minier. Il a aussi invité le représentant du Conseil national de transition, et du Haut conseil des collectivités à jouer leur partition car, selon lui, il y a beaucoup de textes dans le domaine minier et la corrélation avec tous ces textes posent souvent problème. Du représentant du Haut des collectivités au représentant du Conseil national de transition, tous ont apprécié cette démarche de la Coalition malienne “Publiez ce que vous payez”.

Pour le représentant du Conseil national de Transition, Seydou Badini, non moins membre de la Commission mine, eau, énergie, cette rencontre vient à point nommé.

“Au moment où je vous parle, les autres commissaires de notre commission au niveau du CNT sont en réunion pour établir la liste des personnes et des structures à écouter dans le cadre du document. Nous ne pouvons accepter que des gens viennent vider nos ressources minérales très importantes dans l’économie d’un pays”, a soutenu Badini. Il a invité les participants à œuvrer pour que ce que le Mali regorge comme ressources puisse profiter à nos compatriotes et cela ne pourra se faire sans une unité d’action entre tous les acteurs du secteur notamment la société civile, les autorités politiques.

Notons que la Coalition Malienne «Publiez Ce Que Vous Payez» a été créée le 30 avril 2008. Elle est un réseau d’organisations légalement constituées regroupant seize (16) organisations de la société civile appartenant aux associations des droits humains, de développement socio-économique, de l’environnement, de la presse, de l’étude et de la formation.

Kassoum Théra

