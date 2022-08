Le maire central du District de Bamako, Adama Sangaré, a présidé hier la première session extraordinaire 2022 du Grand Bamako dont le thème portait sur le «Projet de loi portant statut des élus des Collectivités territoriales».

Le Grand Bamako est une intercollectivité qui regroupe 25 membres (24 communes plus la mairie du District de Bamako), en collaboration avec l’association des cercles ainsi que celles des régions et des municipalités du Mali.

L’évènement a été placé sous le parrainage des ministres en charge de la Décentralisation, Porte-parole du gouvernement, Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga ainsi que celui en charge de l’Urbanisme, Bréhima Kamena.

Il y a un peu plus d’un an que la démarche, qui consistait à rédiger un projet du statut de l’élu, a été entamée. En février 2021, lors de la première session ordinaire du District, la rédaction de ce statut qui redéfinira la fonction de l’élu local au Mali a été confiée au magistrat, conseiller juridique au Haut conseil des collectivités (HCC), Souleymane Sinayogo. Une première mouture fut présentée à la session du 16 juin 2022. Au regard des nombreuses questions soulevées ce jour, le document a été envoyé au juge Sinayogo pour un examen approfondi. Après réception et prise en charge de ses observations, la rencontre d’hier s’est tenue dans le but de la validation du projet et de la définition du portage.

Un autre sujet capital a été abordé lors de cette session. Il s’agissait de la présentation du Grand Bamako à travers la tenue du premier forum africain sur les relations villes-campagnes. «En effet, trois années se sont écoulées avant que nous réunissions les conditions idoines pour cela. Avec désormais l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) et Onu Habitat à nos côtés, nous voulons mettre les petits plats dans les grands au mois d’octobre pour présenter le Grand Bamako au monde, à la veille de son quatrième anniversaire», a déclaré le maire du District de Bamako.

Une demande de financement fut adressée au président du HCC, Mamadou Satigui Diakité, par le maire central et une autre sera adressée par le ministre en charge de l’Urbanisme au président de la Commission de l’Uemoa.

En outre, Adama Sangaré a abordé «l’épineuse question» des cotisations au Grand Bamako. Il a incité l’assistance à faire des efforts pour donner vie à l’intercollectivité, prise comme modèle par Onu Habitat. «C’est un devoir de génération car les fruits du Grand Bamako, ne seront pas pour nous, mais plutôt pour nos enfants, voire nos petits-enfants», a-t-il indiqué.

Jessica Khadidia DEMBÉLÉ

