Une voie principale de la capitale est coupée aux usagers de la route notamment les engins à 3 ou 4 roues et cédée aux femmes vendeuses des condiments frais au marché « Bamanan Sugu ni » de Médina-Coura en Commune II du district de Bamako.

Le marché « Bamanan Sugu ni » est situé en plein cœur du marché Dossolo Traoré de Médina Coura vers le côté Est. Ce marché est traversé par une route qui quitte le Nord par le marché « Loko Sugu » reliant la place de Sikasso au Sud. Cette route goudronnée en deux fois aller et retour est carrément occupée par des femmes vendeuses de condiments frais. Elles s’installent en maitresse du lieu causant une anarchie totale aux usagers de cette voie. Elles occupent des étals qui réduisent la visibilité à ce niveau.

Des vendeuses de légumes frais : tomates, concombres, carottes pour ne citer que ceux-ci, sont exposés de façon anarchique et bloquent les véhicules de la manière alarmante.

Selon M. Sidibé commerçant de produits pesticides et phytosanitaires au marché « Bamanan Sugu ni » de Médine-Coura, « cette occupation anarchique empêche les paisibles citoyens de passer. En plus de cela, nous payons nos magasins à hauteur de 50 000 F CFA par mois et ces femmes viennent barrer la route à nos clients d’accéder à nos magasins. Si nous leur demandons de ne pas s’installer, elles disent qu’elles ont été installées par la mairie. Nous, nous vivons dans une situation délicate chaque fois qu’on souligne cela au président des commerçants détaillants, il n’y a jamais de suite favorable ». A laissé entendre M. Sidibé.

Un autre commerçant de pièces auto détachées dans ledit marché, M. Simpara ne cache pas son mécontentement face à ce problème : « Maintenant, nous n’avons plus de clients à cause de ces femmes qui occupent et ferment le passage et les devantures de nos magasins tandis que nous payons très chers les taxes et les impôts à l’Etat. Les clients nous disent que l’accès n’est plus facile. Chez nous, nos clients sont des propriétaires de véhicules qui viennent chercher des pièces de rechanges. Souvent cela nécessite la présence du véhicule. Nous avons deux magasins qui coûtent 100 000 F CFA par mois ». A-t-il martelé.

La présidente des femmes vendeuses du marché « Bamanan Sugu ni » de Médina-Coura se défend contre les différentes accusations. « Nous étions là depuis longtemps et ces places ne sont pas gratuites. Nous avons été installées ici par la mairie. Nous payons régulièrement la cotisation. Nous sommes là et cherchons notre quotidien ».

En tout cas, une élévation empêche tantôt les camions de monter pour rejoindre l’autre bout du marché « Loko Sugu ». De ce fait des mesures idoines doivent être prises par les autorités routières en fin d’éviter un drame à cet endroit.

Abou Safouné Diarra

(stagiaire)

