Le natif d’Afrique du Sud, PDG de Barrick Gold Corporation, Mark Bristow était devant la presse le vendredi 28 octobre 2022. C’était dans la salle Balla Moussa Keita du CICB. L’objectif de cette rencontre avec la presse était, pour les hauts cadres de Barrick Gold Corporation, de tenter de répondre à la lancinante question : l’or brille-t-il pour le Mali ? Mark Bristow était assisté dans cet exercice par Mahamadou Samaké, Directeur régional pour l’Afrique de l’Ouest de Barrick Gold.

L’exploitation des ressources minières génère des richesses indéniables pour le Mali. En chiffre, selon les estimations de Barrick Gold Corporation, la société à travers ses mines d’or de Loulo Gounkoto et l’ancienne mine d’or de Morila, a apporté 8,7 milliards de dollars à l’économie malienne au cours des 25 dernières années de présence au Mali.

Dans la dernière décennie, les apports de la société ont représenté entre 5% et 10% du PIB national. Cependant, ces chiffres restent contrastés par une grande interrogation que se posent nombre de maliens. Que se passe-t-il alors ? Pour Soussourou Dembélé, représentant le ministre des mines, de l’énergie et de l’eau, face à toutes ces interrogations et les nombreux défis, il y a un autre grand défi qu’il ne faut pas négliger : « C’est celui de la communication. Tout tourne autour de cela. Les gens parlent de ce secteur sans savoir les enjeux. C’est le premier secteur contributeur à l’économie nationale au niveau de la création d’emploi et de richesse, ainsi que de la contribution au budget de l’Etat et du développement communautaire. Le Groupe Barrick Gold Corporation avec ses sociétés, occupe les premières places de ces contributions. Nous avons constaté que sur les 12 mines en production aujourd’hui, le complexe de Loulo Gounkoto affiche près de 37% de la production d’or. Mais, comme vous le savez, malgré ces richesses, la question reste toujours posée : l’or brille-t-il pour les maliens ». L’équation est bien là. Du niveau institutionnel aux communautés d’accueil en passant par les sociétés investies dans l’exploitation minière, les opinions sur la lueur de l’or alimentent un débat incessant. Devons-nous continuer sur cette lancée des années vers l’avenir sur fond de doutes, de préjugés et d’incompréhensions ?

Selon le PDG de Barrick Gold Corporation, Monsieur Mark Bristow : « notre engagement, c’est de faire mieux et nous pouvons toujours faire mieux ». Venu pour la première fois au Mali en 1992 pour investir dans le secteur minier, après 25 ans d’expérience, Mark Bristow se permet de donner son avis sur l’efficacité des rentes minières au profit des communautés et surtout, sur les voies et moyens qu’il faut exploiter pour faire mieux. Mais avant, dit-il, le secteur minier connait certaines réalités qu’il faut corriger : « Il faut arrêter l’exploitation illégale. Des bandits qui font extraire clandestinement l’or du Mali et les acheminent dans d’autres pays à l’extérieur. Cela n’est pas normal. Il faut arrêter l’exploitation illégale car elle est aussi nuisible à notre environnement. Il faut encourager et célébrer les hommes, les succès et les réussites dans ce secteur, il faut surtout de la transparence entre nous et cesser les préjugés. Nous ne faisons rien que le gouvernement ne comprend pas », a-t-il martelé.

