Présidée par Mark Bristow, Président directeur général de Barrick cette rencontre tenue le 09 juillet 2024 à Loulou, a permis à M. Bristow de partager avec les médias et les administrateurs le bilan des activités de la mine, de parler des perspectives mais surtout d’émettre ses souhaits pour la pérennité du partenariat gagnant-gagnant partagé avec l’Etat du Mali.

Malgré un contexte de crise généralisée, le complexe minier Barrick Gold Corporation continue de présenter de belles performances, selon ses administrateurs. Pour le PDG de Barrick, il est nécessaire de continuer à garantir la viabilité du complexe sur le long terme, ce afin de permettre à la mine de maintenir sa contribution substantielle à l’économie malienne. En effet, le PDG de Barrick rappelle qu’au cours des 29 dernières années, l’investissement de Barrick au Mali est de plus de 10 milliards de dollars. Rien qu’ en 2023, Barrick a contribué pour plus d’un milliard de dollars à l’économie malienne, dira-t-il. Toute chose qui amène M. Bristow à s’exprimer sur l’actuel Code minier et ses enjeux pour les sociétés minières.

« Nous continuons de travailler de façon constructive en vue d’une résolution globale de nos différends pour trouver une opinion commune sur la question essentielle du partage des bénéfices économiques générés par nos opérations sans que cela puisse endommager la viabilité futur de ces précieux contributeurs à l’économie », a-t-il déclaré à l’occasion. Poursuivant, il a rappelé le modèle de partenariat entre Barrick et la Tanzanie dupliqué en Nouvelle Guinée. Il s’agit d’un partenariat de partage des bénéfices très fructueux pour les opérateurs en Tanzanie, a-t-il expliqué.

Parlant du cas Mali, le PDG de Barrick déclare que l’actuel climat politico-économique, les sociétés d’exploration, a incité les sociétés d’exploration à réduire ou à suspendre leurs activités dans le pays. Cependant, il signale :« En revanche, Barrick s’est engagé dans des discussions avec la Direction nationale de la géologie et des mines (DNGM) pour accroître son empreinte en matière d’exploitation dans le pays et garantir ainsi notre capacité à délivrer de la création de valeur pour le Mali et les parties prenantes »,

De l’investissement communautaire au mécénat

Outre ses activités d’exploitation et ses multiples partenariats avec les sociétés locales. La mine est pleinement investie dans des activités de développement communautaire. Sur ce registre on peut citer le Centre multifonctionnel des femmes de Boribanta à Kiniéba situé à quelques kilomètres de Loulo-Gounkoto. Le centre accueille une vingtaine de jeunes femmes appelées à être formées en coupe et couture. Il s’agit d’un investissement de près de 47millions de la mine en faveur de la communauté.

A côté de cela, il y a également les donations faites par le PDG de Barrick au nom de ‘la Fondation nos vies en partage’.

A titre, M. Mark Bristow a remis le 10 juillet 2024 respectivement à l’Association Sinyiya Ton et l’Association Espoir handicap un chèque de 10000 dollars.

