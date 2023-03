Faire briller le Lithium pour les Maliens, la coalition PCQVP formule quatre (4) demandes au Gouvernement

C’est confirmé par le rapport d’audit présenté, ce jeudi 22 mars, au Colonel Assimi Goïta : « l’or ne brille pas pour les Maliens ». Pour le lithium en début d’exploitation, la Coalition Publiez Ce Vous Payez (PCQVP) veut un changement de paradigme. Au cours d’une conférence de presse, ce vendredi 24 mars, la coalition a formulé des demandes au gouvernement de la transition pour le bonheur des Maliens.

L’exploitation industrielle des mines d’or au Mali a environ 40 ans. Fort de cela, la coalition PCQVP fait des constats « amers » qui l’oblige « rendre publique sa position » sur l’exploitation du lithium dans notre pays. Selon Abdoul Wahab Diakité, président de la PCQVP, il existe deux projets d’exploitation de lithium au Mali, à savoir : Galamina par Firefinch Ltd, et Bougouni par Minéraux Kodal. A partir des constats sur l’exploitation de l’or, la coalition veut que les Maliens profitent de ce minerai stratégique.

« En dépit d’un apport superficiellement reluisant pour le budget national, l’or n’a jamais brillé pour le malien lambda », constate la PCQVP. L’or produit au Mali, affirme Abdoul Wahab Diakité, ne fait l’objet d’aucun processus de transformation locale. Autre constat, le contrat de cession de la mine de Lithium de Galamina n’est pas encore publié sur le site du ministère chargé des Mines. « Sans la publication du contrat et ses annexes, les communautés ne pourront pas assurer leur rôle de veille et de contrôle, voire participer à la prise de décision concernant leur environnement », indique la PCQVP.

Aussi, s’inquiète la société civile, alors que Galamina va entrer en production, les conclusions de l’Etude d’Impact environnemental et social ne sont pas disponibles au niveau des communautés et de la société civile. « La société civile n’a aucun moyen de suivi des impacts environnementaux et sociaux du projet d’exploitation de Lithium de Galamina », alerte la coalition. Autre constat amer, à ce jour, il n’y a aucune information sur les potentielles retombées économiques, le mode de calcul et de la fixation du prix du minerai au marché international, des engagements sociaux et environnementaux sur l’exploitation du lithium.

Demandes formulées…

« Le lithium est un minerai stratégique pour la transition énergétique. Il doit jouer un rôle stratégique pour le développement de notre pays », a expliqué Tièmoko Souleymane Sangaré, secrétaire général de la coalition PCQVP. Selon Sangaré, il est temps que le gouvernement tire les leçons de l’exploitation de l’or, d’où les demandes formulées par son organisation pour l’exploitation du lithium.

La coalition Publiez Ce Vous Payez demande : la publication intégrale du contrat de cession de la mine de Galamina et ses annexes ; la mise à la disposition des communautés (Bougouni, Galamina) et de la société civile des conclusions des études d’impact environnemental et social ; l’interdiction d’exporter les minerais à l’état brut sans aucune forme de transformation préalable sur place comme l’a exigé la Namibie, le Zimbabwe, ou encore le Botswana. Enfin, la coalition demande la tenue régulière des séances d’information des populations et de la société civile sur les enjeux futurs de l’exploitation du lithium au Mali.

Mamadou TOGOLA/Maliweb.net

