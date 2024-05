Golden Days 2024 : Présence massive de GEMINI UNIVERSITE aux activités !

Le Centre International de Conférence de Bamako (CICB) a abrité pendant deux jours, du 16 au 17 mai 2024, les travaux sur la 10è session du GOLDEN DAYS 2024. Ce forum exclusivement réservé aux Mines et Énergies est organisé tous les ans par Futurcom Planet. La cérémonie d’ouverture était présidée par Yacouba Kébé, Chef de cabinet du Ministère des Mines, en présence du Directeur de Cabinet du ministère Burkinabé des Mines et des carrières. Des panels ont été organisés autour de plusieurs thématiques minières. Le Groupe Universitaire GEMINI International, leader au Mali dans la formation des ressources humaines dans le domaine minier et du Développement Durable, a marqué sa présence aux Goldens Days à travers la participation massive de ses étudiants et son Corps professoral.

D’après Mohamed Coulibaly, DG de Futurcom Planet, « Les Golden-pays ont joué un rôle crucial dans le façonnement des stratégies de diffusion de l’information et de communication du secteur minier et énergétique au Mali. Ils sont constamment le catalyseur de nouvelles initiatives, de collaborations fructueuses et de progrès significatifs dans l’industrie ». Le représentant du ministre des Mines a rassuré que: « Le ministère des Mines reste engagé dans la voie d’une gouvernance partagée du secteur ».

Pour cette raison, M. Kébé a trouvé opportun d’insister sur la dédicace de son Département à promouvoir la prospérité du secteur pour une meilleure productivité. Notamment en ce qui concerne l’or, M. Kébé dira que ce minerai permettra au Mali de rester dans le peloton de tête en Afrique. Toutefois, il reste convaincu que cela ne se fera que dans un environnement de coopération et de partenariat soucieux des intérêts particuliers des acteurs, mais aussi et surtout de l’intérêt supérieur de la Nation.

« Les conditions de vie et de travail des employés, le respect des obligations fiscales, environnementales, sociales, le rapatriement des recettes d’exportation issues de la vente de l’or ainsi que la promotion du contenu local sont les lignes directrices avec lesquelles l’administration minière n’entend pas transiger », a tenu d’insister le représentant du ministre. Avant d’ajouter que l’action du département en charge des Mines s’oriente vers la recherche de solutions pérennes et de mesures définitivement dissuasives contre l’exploitation illégale de l’or au Mali.

Le représentant de l’UNESCO au Mali, M. Saidou Kanambaye, a mis l’accent sur la géo diversité qui constitue la part essentielle de la nature qui n’est pas vivante. Avant d’ajouter qu’elle contribue aussi à la production alimentaire, à la gestion des ressources en eau et à la production d’énergie. Toutes choses, selon lui, qui placent la géo diversité au cœur de la transition écologique.

Une immersion virtuelle des étudiants de GEMINI dans la réalité des Mines

Le Groupe GEMINI Management International est activement présent dans la formation en filières Mines et Pétroles, Energie et Développement Durable au Mali. Il se sent concerné par l’employabilité des centaines d’étudiants diplômés qu’il met sur le marché du travail depuis l’ouverture de ces filières en 2009. Ces diplômés font le bonheur de ses partenaires professionnels : Resolute Mining Corporation qui possède la Société des mines d’or de Syama SOMISY SA dans la région de Sikasso ; B2GOLD Corporation qui exploite la Société des Mines de Fékola à Kéniéba dans la région de Kita ; Barrick Gold Corporation qui exploite la Société des Mines d’or de Loulo SOMILO SA dans la région de Sikasso.

Pour cette raison, le Président Fondateur du Groupe Universitaire GEMINI, Professeur Ahmed Touré DIABELESSION, est convaincu que la ressource humaine est la mère des richesses du Mali. Se basant sur ce fait, le Groupe souhaite que des jeunes étudiants en soient conscients, qu’ils participent à ces grands évènements pour se forger des vocations, aider le Mali en le tirant vers le haut. Les abondantes ressources minières et minérales seront convoitées par eux, vu les performantes formations qu’on leur dispense. C’est la raison de leur présence massive avec leurs professeurs qui les guidaient aux Golden Days.

Lors de la visite des stands, les étudiants de GEMINI ont visiblement eu un grand engouement pour la carrière minière. Ils se sont dits très émerveillés par la présence de gros engins de mines ainsi que les photos géantes de carrières où ils pouvaient voir travailler des mineurs. Aussi des cadres de leurs partenaires miniers, présents sur les stands, ont longuement expliqué aux étudiants leurs prestigieuses expériences dans le domaine minier avec, le plus souvent, des cumuls de dix-huit (18) heures de travail par jour. Ils n’ont pas manqué de leur conseiller le respect de l’environnement dans leurs futures recherches minières. C’est ainsi que les futurs ingénieurs en mines ou pétroles de GEMINI ont été invités à faire attention à la NATURE chaque fois qu’ils seront appelés à creuser des mines, d’autant que l’environnement doit être protégé à tout prix.

Gaoussou Madani Traoré

