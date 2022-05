Conformité des entreprises nationales aux standards de l’industrie extractive était au cœur d’une conférence débat organisée par Resoulute à travers ses deux mines SOMISY et SOMIF le 24 mai 2022 dans un hôtel de la place à Bamako.

En vue de contribuer à l’ économie nationale à travers l’amélioration et le développement du contenu local, s’est tenue la présente conférence de Resolute entre les fournisseurs locaux , les représentants des institutions financières, les représentants des sociétés minières . « Le développement du contenu local est primordial afin de constater un réel impact de l’industrie minière et un développement durable pour le pays ; Dans la vision de Resolute Mining. Ce contenu local doit accorder une place de choix, une place importante à la promotion de l’emploi local, la collaboration avec les entreprises locales, le développement durable des communautés locales, l’inclusion des couches défavorisées … », a déclaré M. Mohamed Cissé Directeur du Groupe Resolute. Et d’ajouter les mines SOMISY et SOMIFI enregistre un progrès remarquable et qu’elles ont atteint des résultats extraordinaires dans chaque catégorie du contenu local. Par ailleurs, M. Cissé informe que Resolute à travers ses deux mines emploie plus de 798 personnes avec un pourcentage de 91% de malien. Outre leur apport à l’emploi direct fourni, les mines collaborent également avec les locaux pour les sous-traitances, la fourniture etc. Toute chose qui contribue au développement local et à l’essor économique, cependant comme noté par le directeur de SOMISY et SOMIFI, il est essentiel les entreprises nationales soient conformes réglementations nationales et aux standards de l’industrie des minières. C’est dans ce cadre que s’inscrit la présente conférence consacrée à la conformité en vue d’améliorer la collaboration entre les mines et les entreprises locales

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

