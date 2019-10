La compagnie minière Mali Lithium envisage de produire en aval du sulfate et de l’oxyde de lithium à sa mine Goulamina. Elle a engagé ce lundi la firme d’ingénierie Hatch pour l’aider à réaliser une étude exploratoire afin d’examiner la viabilité de ce projet.

Alors qu’une étude de faisabilité est déjà en cours pour un projet de production de concentré de spodumène à Goulamina, la compagnie a indiqué qu’il existe une opportunité de production de sulfate et d’oxyde de lithium. Ces deux éléments intermédiaires très recherchés peuvent être plus facilement raffinés que les carbonates et hydroxydes de lithium qui seront produits sur le site minier.

La firme Hatch aidera la société à estimer l’ordre de grandeur des coûts d’investissement pour construire l’usine de traitement nécessaire pour le nouveau projet. L’étude exploratoire sera réalisée parallèlement à l’étude de faisabilité déjà en cours et durera environ six semaines.

“C’est une opportunité excitante et peu coûteuse qui a le potentiel d’ajouter une importante valeur supplémentaire au projet de lithium Goulamina […]. Au fur et à mesure que nous progressons dans l’étude de faisabilité définitive de Goulamina, nous continuons d’étudier et d’évaluer une gamme d’options pour maximiser la valeur pour les actionnaires ”, a commenté le DG, Chris Evans.

Mali Lithium prévoit de prendre une décision finale d’investissement pour le projet Goulamina fin 2020.

Agence Ecofin

Commentaires via Facebook :