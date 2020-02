Des entreprises américaines viennent de signer avec les structures publiques sénégalaises cinq conventions portant sur le développement, le financement et l’exécution de projets dans les secteurs de l’énergie, de la santé et des infrastructures. Et le groupe américain “ABD Group” de notre compatriote Mohamed Kéïta (Chairman) et son associé John Nevergole a signé un protocole d’entente pour un mécanisme de financement portant sur des projets d’infrastructures sociales. La signature s’est déroulée en présence du Secrétaire d’Etat Américain, Micheal Pompeo et du ministre sénégalais de l’Economie, Amadou Hott et d’autres importantes personnalités.

Après avoir participé aux travaux de la Conférence sur la sécurité, en Allemagne, le Secrétaire d’Etat Américain, Micheal Pompeo, était le weekend dernier à Dakar, au Sénégal, pour une visite de travail qui s’inscrit dans le cadre d’une tournée africaine, notamment en Angola et en Ethiopie. A Dakar, le chef de la Diplomatie américaine a été reçu avec tous les honneurs par les autorités sénégalaises.

Après avoir été accueilli à l’Aéroport par le ministre sénégalais des Affaires étrangères, Amadou Ba, Micheal Pompeo a été aussi reçu par le président de la République du Sénégal, MackySall.

L’un des temps forts de ce séjour dakarois aura été la signature de cinq accords de partenariat entre les entreprises américaines et le gouvernement du Sénégal. Cette cérémonie tant attendue s’est déroulée, dimanche dernier, à l’Hôtel Radisson de Dakar en présence du ministre sénégalais de l’Economie, Amadou Hott, du Sécrétaire d’Etat Américain Micheal Pompéo et de plusieurs personnalités dont l’Ambassadeur des Etats-Unis au Sénégal.

Ces Conventions signées sont axées surtout sur le développement, le financement et l’exécution de projets dans les secteurs de l’énergie, de la santé et des infrastructures. Ainsi, les groupes américains concernés par cet ambitieux projet sont ABD Group (une entreprise basée à Philadelphie), Betchel Corporation, WeldyLamont et General Electric (GE).

Voilà pourquoi notre compatriote Mohamed Kéïta (Chairman ABD Group) et John Nevergole (CEO ABD Group) étaient présents à cette cérémonie de signature. Ainsi, les responsables de ABD Group ont procédé à la signature d’un protocole d’entente avec le Ministère sénégalais de l’Economie, du Plan et de la Coopération, pour un financement portant sur des projets d’infrastructures sociales. Ce dispositif, selon l’un des responsables du Groupe, permettra d’offrir au Sénégal les moyens de poursuivre certaines de ses plus hautes priorités de développement notamment en matière d’éducation, d’infrastructures, de logements. Sans oublier le secteur sanitaire.

Le choix d’ABD Group parmi les entreprises américaines n’est pas fortuit. Le CEO de ce groupe, John Nevergole, faut-il le rappeler, fait partie des 26 membres du Conseil consultatif auprès du Président Trump pour la conduite des Affaires en Afrique (Pac-Dbia). Cela pour un mandat de deux ans, renouvelable de juin 2019 à juin 2021. Ce qui prouve toute l’importance et le sérieux du Groupe ABD. Ce n’est pas tout puisqu’ABD Group a déjà prouvé ses preuves en termes de mobilisation de financement de plusieurs projets dans certains pays africains. Le Groupe a déjà mobilisé un financement de 300 millions d’Euros pour la Côte d’Ivoire dans le cadre de la réalisation de 50 Blocs opératoires, 160 forages, 6 stations d’épuration et 2 Cités Universitaires.

Pour ceux qui ne le savent pas, ABD Group est une société d’investissement et de développement de projets fondée en 2006 par John Nevergole et Mohamed Kéïta. Et elle a participé à des transactions dans 21 pays, à travers le continent africain, dans divers secteurs, notamment le transport et la logistique, les TIC, l’énergie, la santé et la fabrication.

El Hadj A.B. HAIDARA

