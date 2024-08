La Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a rendu public, le rapport annuel 2023 de la Commission Bancaire. Selon le document, le secteur bancaire de l’UMOA a enregistré une amélioration de ses principaux indicateurs d’activité, confortant ainsi sa résilience et sa solidité. En effet, le total du bilan, les crédits et les dépôts des clients ont affiché des hausses respectives de 2,9%, 7,8% et 3,0% en 2023. L’activité bancaire est demeurée rentable avec un résultat net positif en progression de 18,9%. Le ratio moyen de solvabilité total déclaré par les établissements de crédit se situe à 14,1%, au-delà du minimum réglementaire de 11,5%. Le bilan de toutes les banques de l’espace UMOA est publié dans le document. Dans le classement établi, 6 des 7 premières places sont occupées par des banques ivoiriennes dont la première est talonnée par un établissement burkinabé. Puis vient la Banque malienne de Solidarité (BMS-SA), première banque du Mali dans ce cercle très concurrentiel, avec plus de 1 592 milliards de FCFA. La BMS est suivie de la BDM-SA, de la BNDA, de la BOA, de la BIM-SA et des autres.

Le rapport annuel 2023 de la Commission Bancaire de l’UMOA nous renseigne que la reprise économique enclenchée depuis 2021 s’est poursuivie en 2023, portée par le dynamisme de l’ensemble des secteurs d’activité dans l’UMOA. Ainsi, le produit intérieur brut (PIB) de l’Union a progressé, en termes réels, de 5,3%, après 5,5% en 2022. Le taux d’inflation a baissé en ressortant en moyenne à 3,7% en 2023, contre 7,4% l’année précédente.

Amélioration des principaux indicateurs d’activité

Pour faire face aux pressions inflationnistes, le Comité de Politique Monétaire de la BCEAO a, au cours de l’année 2023, relevé à trois (3) reprises de 25 points de base les taux directeurs. Ainsi, le taux minimum auquel l’Institut d’émission prête ses ressources aux banques est passé de 2,75% en janvier 2023 à 3,50% en décembre 2023.

Dans ce contexte, le secteur bancaire de l’UMOA a enregistré, à l’instar des années précédentes, une amélioration de ses principaux indicateurs d’activité, confortant ainsi sa résilience et sa solidité. En effet, le total du bilan, les crédits et les dépôts des clients ont affiché des hausses respectives de 2,9%, 7,8% et 3,0% en 2023. L’activité bancaire est demeurée rentable avec un résultat net positif en progression de 18,9%. Le ratio moyen de solvabilité total déclaré par les établissements de crédit se situe à 14,1%, au-delà du minimum réglementaire de 11,5%.

S’agissant des Systèmes financiers décentralisés (SFD) de grande taille, leur exploitation est marquée par des progressions de 10,9% du total de bilan, 14,6% des crédits à la clientèle et 4,1% des dépôts. Le secteur a enregistré un résultat net bénéficiaire en hausse de 78,9%, contre 12,6% un an plus tôt et le ratio de capitalisation des SFD de grande taille s’est situé à 14,5% contre un seuil minimum de 15,0% prévu par la réglementation.

Le Mali bien loti dans les statistiques

L’activité bancaire de l’Union reste dominée, à fin 2023, par les places bancaires de la Côte d’Ivoire (33,7%) et du Sénégal (19,5%), qui concentrent 53,2% de part de marché sur la base du total des actifs. Elles sont suivies du Burkina (13,8%), du Mali (11,5%), du Bénin (9,7%), du Togo (7,3%), du Niger (3,8%) et de la Guinée-Bissau (0,7%). La taille du réseau (agences et bureaux) a progressé en rythme annuel de 58 unités en 2023 (+2,2%), pour atteindre 2 747.

Quant aux GAB/DAB, leur nombre a diminué de 21 unités (-0,6%) en un an pour se fixer à 3 659.Le nombre de comptes bancaires dans les livres des établissements de crédit s’est accru de 5,7%, d’une année à l’autre, pour s’établir à 20 795 203 au 31 décembre 2023. En effet, les comptes de particuliers et ceux des personnes morales ont enregistré une hausse annuelle de 7,2% en affichant respectivement 19 300 985 et 1 494 218 unités.Les effectifs du personnel du secteur bancaire ont connu une hausse de 1 300 postes (+3,5%) par rapport à fin 2022, pour ressortir à 38 228 agents, en liaison notamment avec l’expansion du réseau bancaire. Les ” cadres ” représentent 42,1% de cet effectif contre 40,3% un an plus tôt.

Au 31 décembre 2023, le système bancaire recensait 63 banques internationales (actionnariat majoritaire hors-UMOA) et 70 banques sous régionales ainsi que 22 établissements financiers à caractère bancaire, soit 5 internationaux et 17 sous régionaux.Le résultat net des établissements de crédit s’est chiffré, par ordre d’importance, à 556,8 milliards en Côte d’Ivoire, 209,9 milliards au Sénégal, 142,0 milliards au Burkina, 90,6 milliards au Bénin, 85,7 milliards au Mali, 41,3 milliards au Togo, 19,4 milliards au Niger et 7,6 milliards en Guinée-Bissau.

La BMS-SA en leader incontesté au Mali

Dans son Rapport 2023, la Commission bancaire de l’UMOA classe ses membres de A à Z en fonction du total bilan, des dépôts et des crédits.

Comme on pouvait s’y attendre, le peloton est mené par la Société générale de la Côte d’Ivoire (SGCI) avec un total bilan de plus de 3 437 milliards de FCFA, des dépôts de 2 715 milliards FCFA et des crédits de plus de 2 394 milliards de FCFA. Des banques ivoiriennes meublent également de la 3è à la 7è places, perturbées seulement par Coris Bank du Burkina, dauphine de la SGCI avec plus de 2 350 milliards de FCFA de total bilan, 1 454 milliards de dépôts et 1 135 milliards de crédits.

La première banque du Mali dans le classement est la BMS-SA, classée 8è au niveau du total bilan avec de plus de 1 592 milliards de FCFA, 12 è au niveau des dépôts avec 814 milliards de FCFA et 9è au niveau des crédits avec 966 milliards de FCFA.Ce leadership de la BMS-SA au plan national est confirmé par la 88ème session de son Conseil d’Administration tenue à son siège le mardi 14 mai 2024, sous la présidence de Yéhia Ag Mohamed ALI (Président du Conseil d’Administration). On notait aussi la présence du Directeur général de la BMS, Lanfia Koïta et des Administrateurs. A titre de rappel, la Banque Malienne de Solidarité a clôturé l’exercice 2023 avec un total bilan de 1 593 milliards millions de FCFA contre 1 501milliards 721 millions au 31 décembre 2022 soit une hausse de 6,26% représentant un part de marché de 21,49%.

Le total des emplois se chiffre à 1 374 milliards millions de FCFA en fin décembre 2023 contre 1 285 milliards 288 millions de FCFA en 2022 soit une hausse de 7%. Quant aux emplois clientèle, ils se sont établis à 967 milliards 337 millions en 2023 contre 960 309 millions en 2022 soit une hausse de 0,8%, représentant une part de marché de 23,57%.

Le total des ressources s’établit à 1326 milliards 310 millions de FCFA en décembre 2023 contre 1 281 milliards millions en 2022, soit une progression de 3,5%. Les ressources clientèle se sont stabilisées à 814 milliards millions en 2023 contre 815 milliards 435 millions en 2022 malgré un contexte de fortes pressions sur les dépôts. Le Produit Net Bancaire (PNB) s’est établi à 72 milliards millions de FCFA à fin 2023 en raison du renchérissement du coût de refinancement BCEAO. Aussi, au cours de l’exercice 2023, le Conseil d’Administration a examiné et approuvé plusieurs manuels, politiques et procédures pour le respect des exigences réglementaires notamment les insuffisances relevées par la Commission Bancaire lors de ses missions de vérification.

La BDM-SA et les autres wagons

La banque dirigée par Lanfia Koïta est suivie de la BDM-SA positionnée au 11è rang en ce qui concerne le total bilan avec plus de 1 389 milliards FCFA ; 12è au niveau des dépôts avec plus de 935 milliards de FCFA et 13è pour les crédits avec 612 milliards de FCFA.Ensuite, loin en 20è position du classement, vient la BNDA qui enregistre, au total bilan, plus de 880 milliards de FCFA. La banque verte est 25è au chapitre des dépôts avec près de 521 milliards de FCFA et 19è au niveau des crédits avec environ 480 milliards de FCFA.

A des lieues de ce trio de tête des banques maliennes se retrouve Ecobank-Mali, 35è pour le total bilan avec plus de 627 milliards de FCFA ; 31è pour les dépôts avec 463 milliards et 47è avec 251 milliards de FCFA pour les crédits.

Le classement d’une dizaine d’autres banques évoluant sur le territoire malien a été dévoilé dans le Rapport 2023 de la Commission bancaire de l’UMOA qu’il s’agisse du total bilan, des dépôts et es crédits. Ces banques se classent de la 39è à la 109è place concernant le total bilan. Il s’agit de : Bank Of Africa (39è avec 560 milliards de FCFA), BIM-SA (55è avec 396 milliards de FCFA), Banque Atlantique (62è, 337 milliards de FCFA), Coris Bank (63è, 333 milliards de FCFA), BCI-Mali (66è, 320 milliards de FCFA), AFG Bank (71è, 229 milliards de FCFA), BSIC (78è, 280 milliards de FCFA), BCS (86è, 230 milliards de FCFA), Orabank (101è, 143 milliards de FCFA) et UBA (109è avec 96 milliards de FCFA).

Le même document renseigne que le secteur bancaire malien compte 2 445 887 comptes bancaires.

Alou Badara HAIDARA

Commentaires via Facebook :