En visite de travail au Mali du 30 mars au 2 avril 2019, l’Imam Cissé Djiguiba, DG d’Albayane TV, imam de la mosquée du Plateau d’Abidjan et membre du Conseil supérieur des imams de Côte d’Ivoire, s’est rendu samedi dernier au Téléport de TNTSAT AFRICA du groupe Africable Télévision. Développement de partenariat et consolidation des relations de travail sont cœur de cette visite.

A la tête d’une délégation composée de son adjoint, d’Albayane TV, Koné Daouda, de son directeur technique, Kagamaté Abdrahamane et de son consultant, Cissé Alzouma, l’imam Cissé Djiguiba n’est pas en terrain inconnu. Entre lui et le PDG d’Africable Télévision, Ismaïla Sidibé, c’est une relation de confiance de plusieurs années. Pour l’histoire, Albayane TV qui figure déjà sur le bouquet TNTSAT AFRICA a vu le jour grâce à l’expertise du PDG d’Africable. En plus, cette visite est comme une réponse à celle effectuée il y a trois ans par M. Sidibé à Abidjan.

“Il y a trois, M. Sidibé nous avait fait l’honneur de nous rendre visite. De nous proposer de l’aide afin que nous puissions créer une chaine de télévision. Moins de six mois après, notre chaine était créée. Mais il nous fallait avoir une autorisation au niveau de notre pays et de notre gouvernement avant de nous lancer définitivement dans cette heureuse aventure. Il faudrait remercier Alahaousoubahanatala, remercier M. Sidibé pour sa compréhension des enjeux de la communication en Afrique. Et surtout les relations sud sud, qui doivent nous unir afin de pouvoir booster un certain nombre de concepts et de préoccupations. L’Afrique connaît beaucoup de problèmes, la communication est un facteur extrêmement important pour que nous puissions nous comprendre, cohabiter. Pour que nous puissions contribuer efficacement à l’essor de nos pays, de nos nations, de nos peuples. C’est pourquoi nous sommes venus en immersion pour voir ce sur quoi repose Africable. C’est un empire, c’est un génie qui est derrière. C’est une force de pensée et d’action qui ont permis d’asseoir quelque chose dont nous pouvons être fiers. Je pense, après cette partie de la visite, nous sommes suffisamment rassurés et fiers d’avoir commencé cette visite. […]. Nous voulons établir un pont de relation dans le sens que j’ai déjà indiqué. Nous avons des ambitions, nous avons une vision de paix, d’amour, de fraternité et de développement pour l’Afrique. Cela ne peut pas se faire que lorsque les acteurs des différents médias en Afrique se donneront les mains. C’est cette main tendue que nous avons saisie”, a affirmé, M. Cissé.

Cissé s’est dit particulièrement marqué par le Téléport de TNTSAT AFRICA. “Pour nous qui aspirons asseoir quelque chose de solide, nous ne pouvons pas rester indifférents face à ce que nous voyons. Il fallait donc venir à la source. Que la source nous convainc, que le déplacement en valait la peine”. Il a promis que c’est le début d’une nouvelle aventure qui a commencé depuis trois ans et qui continuera.

Le PDG d’Africable Télévision, Ismaïla Sidibé, a pour sa part expliqué que son sentiment est d’avoir conçu quelque chose pas pour lui seul ou le Mali, mais pour toute l’Afrique. “Nous avons reçu tous les présidents des instances de régulation de l’Uémoa, après ce fut le tour du Coordinateur général du Processus de Transition numérique pour la Radio et la Télévision en Guinée. Maintenant quand on a une délégation de haut niveau de la Côte d’Ivoire qui vient nous voir, on dit qu’on ne s’est pas trompé. Ça donne beaucoup d’espoir. Même si c’est après trois ans que les gens ont compris, il n’est jamais trop tard. Leur visite s’inscrit dans le cadre d’un partenariat. TNTSAT ne fait pas que la diffusion, nous avons aussi des chaînes TV. Les musulmans de Côte d’Ivoire se sont cotisés pour créer la chaine Albayane. Nous avons discuté de comment former 500 jeunes du réseau de radio Albayane au métier de la radio et de la télévision, du numérique. Il y a trois à quatre ans, ils partaient en France pour rencontrer des experts. S’ils viennent ici aujourd’hui, on ne peut qu’en être fier”, a indiqué le PDG d’Africable Télévision.

L’imam Cissé Djiguiba a eu un agenda très chargé au cours de son séjour qui s’achève ce mardi. Il a eu des rencontres avec le Guide spirituel d’Ançar Dine, Ousmane Madani Chérif Haïdara, le président du Haut conseil islamique du Mali, Mahamoud Dicko, les directions des télévisions Suna TV et Dambé TV couronnées par une audience avec le ministre des Affaires religieuses et des Cultes, Thiermo Oumar Hass Diallo. Il était l’invité du JT d’Africable de 19h45 du samedi dernier et a animé une émission religieuse sur la même chaine le dimanche.

A. D.

