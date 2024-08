En partenariat avec les Associations des consommateurs, l’Autorité malienne de régulation des télécommunications, des Technologies de l’Information et de la Communication et des Postes (AMRTP) a organisé le 1er forum des consommateurs. L’événement a eu lieu, ce jeudi 1er août 2024, dans la salle de conférence de l’autorité. Sous la présidence du ministère chargé des TIC.

« L’identification des SIM : Quel impact pour le consommateur ? ». Tel était le thème du premier forum des consommateurs. Dans son mot de bienvenue, le représentant du Conseil de l’AMRTP a souligné l’utilité de l’identification. La problématique de l’identification, assure-t-il, n’est pas seulement nationale, elle est transnationale du fait de l’interopérabilité des réseaux. Au Mali, l’identification a commencé par un décret pris en 2015. « Le Gouvernement a adopté un nouveau texte qui modifie et complète le décret de 2015. Ce dernier limite le nombre de SIM à trois (03) par abonné et par Opérateur », a précisé Issoufi Kouma Maïga, membre du conseil de l’AMRTP.

Au nom des consommateurs, Adama Traoré, le président de la Coordination des associations et regroupements de la Société civile, a salué la tenue de ce forum qui «donne enfin la voix aux consommateurs maliens ». Parlant de l’identification des SIM, le président de la CARSOC estime qu’elle est bénéfique pour le consommateur. Car, elle permet, selon lui, de maîtriser le nombre réel d’abonnés et d’offrir des services de qualité. Avec une population de 22 millions d’habitants, le président Traoré souligne que les trois opérateurs de téléphonie déclarent au total avoir 25 millions d’abonnés.

L’identification est la clé pour « construire un secteur des télécommunications et des TIC qui soit sécurisé, fiable et respectueux des droits de chacun », a indiqué, Mohamed Ag Albachar, Chef de Cabinet du ministre de la Communication de l’économie numérique et de la modernisation de l’administration. L’identification, a-t-il expliqué, a pour finalité de contribuer d’une part à la fiabilisation des données statistiques des secteurs des télécommunications et des TIC (nombre d’abonnés, taux de pénétration, répartition des abonnés par zone…), à la fidélisation de l’abonné par des offres adaptées et d’autre part, au renforcement de la sécurité tant au niveau national que transnational.

Mamadou TOGOLA /maliweb.net

