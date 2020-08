Embargo sur le Mali : Les autorités ivoiriennes ferment leurs frontières

Suite à la mutinerie qui a conduit à la démission du Président de la République Ibrahim Boubacar Keita, la CEDEAO a décidé de couper ses rapports avec le pays. Les sanctions infligées contre le Mali sont économiques, financières et commerciales. En outre, l’organisation sous régionale africaine a instruit tous les pays membres fermer les frontières terrestres et aériennes. En vue de respecter cette mesure, les autorités ivoiriennes ont décidé de fermer toutes leurs frontières terrestres et aériennes avec le Mali.

Dans un communiqué dont nous disposons, le ministre de l’Economie et des Finances ivoirien a ordonné aux administrations financières publics ; aux banques et tous les établissements financiers du territoire ; les sociétés de gestion et d’intermédiation (SGI) ; les sociétés de gestion d’organismes de placement collectif en valeur mobilière (SGO) ; voire toute autre institution financière et acteur du marché financier de suspendre toutes relations économiques et financières avec le Mali. Tout flux financier en direction du Mali est suspendu jusqu’à nouvel ordre.

