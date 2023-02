Occupation illicite du domaine ferroviaire : Les occupants sommés de quitter les lieux sans délai

l’occupation illicite du domaine. Des patates chaudes qu’il faut à tout prix refroidir avant le sifflement du train. Pour la réussite de cette mission, il faut l’implication des plus hautes autorités au-delà de la détermination de la ministre des transports et des infrastructures.

Pour la réussite de la relance du trafic ferroviaire, les occupants des logements de la SOPAFER et des emprises des rails sont sommés de quitter les lieux, sans délai. De Korofina en commune II à la gare ferroviaire, nul ne sera épargné. Le département des transports et des infrastructures accorde une importance particulière à l’exécution de cette mission inscrite dans le programme d’action d’urgence du gouvernement.

Récemment, les anciens cheminots occupant les bâtiments de service qui avaient attaqué la direction de la SOPAFER devant les tribunaux ont perdu leur procès. Le tribunal leur demande de libérer les lieux. Dans la clémence et la discrétion, le département et la SOPAFER appellent aux occupants à libérer les lieux. A défaut, force restera à la loi.

Mme Dembélé Madina Sissoko déclare qu’elle ne ménagerait aucun effort pour la réussite de cette reprise tant attendue par les riverains du chemin de fer. Lors de la réception des pièces de rechange à l’atelier de Korofina, elle s’est faite accompagner par ses collègues des domaines et de la sécurité. La présence de ces deux membres du gouvernement n’était pas fortuite. Chacun aura un grand rôle à jouer dans l’opération d’envergure. Car, il s’agit de dégager le domaine ferroviaire, de déguerpir les occupants illicites des 136 villas du chemin de fer de Koulikoro à Diboli. Une opération difficile dont la réussite dépendra du degré d’implication des plus hautes autorités du pays. La détermination du département et de la direction de la SOPAFER ne suffit pas. Une forte volonté politique affirmée et assumée est nécessaire pour gagner le pari de la libération du domaine ferroviaire

Drissa Togola

Commentaires via Facebook :