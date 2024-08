Aveuglé par la guerre qui l’oppose à la Russie, l’Ukraine a commis le pire des péchés au monde en s’alliant avec les terroristes contre l’armée malienne dans la localité de Tinzawatène. En adoptant cette posture terroriste, l’Ukraine s’isole du reste du monde dont le combat commun est la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes. Après avoir pactisé avec le diable, l’Ukraine s’est rendu compte de sa forfaiture impardonnable. C’est pourquoi, dans un communiqué en réaction à la décision des autorités maliennes de rompre ses relations diplomatiques, l’Ukraine, en tentant de se racheter, se fait ridiculiser davantage. Donc cette faute mérite une correction exemplaire pour servir de leçon à tous les alliés du terrorisme.

Dans un post sur Facebook le vendredi dernier, l’Ambassadeur d’Ukraine à Dakar, Yuril PYVOVAROV, a déclaré que : « le travail se poursuivra (ndlr : attaques terroristes contre les FAMa). Il y aura certainement d’autres résultats (Ndlr : d’autres morts). La punition des crimes de guerre et du terrorisme est inévitable. C’est un axiome ».

De son côté, à travers des propos subversifs, Andriy Yusov, porte-parole de l’agence ukrainienne de renseignement militaire, a avoué l’implication de son pays dans une attaque lâche, traître et barbare des groupes armés terroristes ayant entrainé la mort de plusieurs éléments des Forces de Défense et de Sécurité maliennes à Tinzawatène, ainsi que des dégâts matériels.

Ces deux responsables ukrainiens ont ouvertement et sans la moindre équivoque, affiché le soutien de leur pays au terrorisme international qui sévit dans notre pays. Pire, ces officiels Ukrainiens ont annoncé d’autres « résultats » à venir.

Ces affirmations d’une extrême gravité, n’ont fait l’objet d’aucun démenti ni d’une condamnation de la part des autorités ukrainiennes. Donc, comme on le dit souvent, qui ne dit mot consent. Cela prouve clairement un soutien officiel du gouvernement ukrainien au terrorisme au Mali.

Face à la gravité de l’acte posé par l’Ukraine, notre pays a décidé de rompre toutes ses relations diplomatiques avec l’Ukraine. Aussi, le Gouvernement envisage une saisine des autorités judiciaires compétentes.

Au lieu de reconnaître son tort et faire marche arrière, l’Ukraine enfonce davantage le clou à travers un communiqué laconique et ridicule. Il estime que la décision du Gouvernement de Transition de notre pays de rompre les relations diplomatiques avec lui est à courte vue et précipitée. Aussi, ajoute-il qu’il est regrettable que le Gouvernement de Transition de la République du Mali ait décidé de rompre ses relations diplomatiques avec l’Ukraine sans avoir mené d’enquête approfondie sur les faits et les circonstances de l’incident survenu dans le nord du Mali, et sans fournir de preuves de l’implication de l’Ukraine dans cet incident.

Quelle preuve l’Ukraine veut encore à partir du moment où certains de ses officiels ont confirmé son appui aux terroristes face à l’armée malienne. Décidément, après avoir commis une faute impardonnable, ce pays veut tenter de berner le monde entier.

En tout cas, les autorités maliennes se disent déterminer à tirer au clair cette affaire de soutien public aux terroristes en saisissant les juridictions compétentes.

Pour son appui aux terroristes ayant coûté la vie à plusieurs de nos forces armées et de sécurité, l’Ukraine mérite des sanctions exemplaires pour servir de leçons à tous les pays et organisations qui s’adonnent à cette sale besogne au profit des ennemis de la paix.

PAR MODIBO KONÉ

Commentaires via Facebook :