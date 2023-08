23ème édition de l’émission de téléréalité «Max tour School » Moov Africa Malitel offre des smartphones, des tablettes et des cadeaux aux vainqueurs

La 23e édition de “Maxi Tour School”, le plus grand concours interscolaire de l’Afrique de l’Ouest a connu son épilogue le samedi 19 août dernier à l’hôtel Granada de l’Amitié. En poésie, chant, mots et lettres, reine de Maxi Tour School et chorégraphie, les vainqueurs ont été primés par le sponsor officiel de l’émission Moov Africa Malitel afin de les encourager à travers des smartphones, des tablettes, des casquettes et des t-shirts.

L’événement s’est déroulé en présence d’Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Cheick Hamed Tidiane Kane, représentant du directeur général du Moov Africa Malitel, Cheick Oumar Tall, représentant du Gpac, Ismaël Ballo dit Ballody, directeur général du Prestige Consulting, ainsi que les responsables de plusieurs des établissements scolaires de Bamako et environ.

Initiée par l’agence de communication globale “Prestige Consulting” et sponsorisée par Moov Africa Malitel, la 23e édition de l’émission de téléréalité a regroupé au départ une centaine d’établissements scolaires du district de Bamako et environ. Après plusieurs semaines de compétition, une dizaine d’établissements scolaires se sont confrontés en finale dans six rubriques que sont : mots et lettres, poésie, chant, reine de Maxi Tour School, chorégraphie. Pour les finales des épreuves, la rubrique “mots et lettres” a été remportée par lycée Bakatra avec 20 points, suivi du lycée Fodé Bengaly avec 14 points et la troisième place pour le lycée LPK avec 9 points. En “poésie”, le lycée Sonni Ali Ber a occupé la première place avec 24 points, suivi du lycée Toubacoro de l’Hippodrome avec 22 points et la troisième place pour le lycée Vito S avec 21 points. Le lycée Safi a remporté le premier prix en “chant” avec 27 points, suivi du lycée Vito S avec 24,50 points et la troisième place pour le lycée Niama Koïta avec 23 points.

Pour la rubrique “reine de Maxi Tour School”, le lycée Fodé Bengaly s’est classé premier avec 21 points à travers Maïmouna Diakité, suivi du lycée Nina Diarra avec 17 points et la troisième place pour le lycée Kampola avec 14 points. La rubrique “chorégraphie” a été remportée par le lycée Sonni Ali Ber avec 25 points, suivi du lycée Safi avec 19 points et la troisième place pour le lycée Safi avec 12 points. Le représentant du directeur général du Moov Africa Malitel, a félicité les vainqueurs de cette 23e édition avant de promettre que la société Moov Africa Malitel continuera de soutenir l’excellence.

Yascoul en mémoire

“En marge de ses principaux axes qui sont l’éducation, la santé, la culture, nous soutenons également les structures en charge de l’enfance défavorisée. L’éducation tient une place importante dans toutes les sociétés. De l’agora grecque au collège moderne de l’école coranique à l’université, l’histoire de l’école est une odyssée fantastique, celle de la quête du savoir pour le triomphe de l’esprit. Le rôle de l’école n’est pas simplement d’assurer la diffusion et la transmission du savoir ; il est aussi d’éclairer le chemin des hommes, en repoussant les frontières de l’ignorance, il est aussi d’éclairer le chemin des hommes, en repoussant les frontières de l’ignorance”, a-t-il précisé.

Au cours de la finale de cette 23e édition de l’émission de téléréalité “Maxi Tour School”, un vibrant hommage a été rendu à Yaya Coulibaly dit Yascoul, journaliste émérite et animateur chevronné pour tout ce qu’il a fait pour le succès de l’émission.

Pour rappel, Yascoul était l’un des plus proches collaborateurs d’Ismaël Ballo dit Ballody, PDG du Prestige Consulting. Durant des années, c’est lui qui animait l’émission pour le grand bonheur des spectateurs et des téléspectateurs. Ce grand homme de la presse nous a malheureusement quittés il y a juste trois semaines, à la suite d’une longue maladie.

Mahamadou Traoré

Commentaires via Facebook :