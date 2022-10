Le jeudi 27 octobre 2022 au Centre International de Conférence de Bamako, le ministre de la Refondation de l’Etat accompagné des membres du gouvernement, a procédé à l’ouverture des travaux de deux jours de l’atelier portant sur la validation de l’avant-projet du programme national d’éducation aux valeurs et de son plan d’actions.

« Je voudrais rendre grâce à Dieu, en cette circonstance particulière qui nous réunit, d’avoir donné la chance au peuple malien sa grâce pour que ce jour soit, un moment historique qui permet à notre session de deux jours de traiter et décider d’une question essentielle : les valeurs de notre société à désherber, cultiver, préserver et transmettre. », a introduit cette session de validation le président du Comité d’experts en charge d’élaborer le Programme National d’’Education aux Valeurs, M. Adama Smakéssou.

Qui, tout en contextualisant la rencontre, qui fait suite aux volontés de refondation entamée par nos autorités et le peuple malien, un processus animé via les Assises Nationales de la Refondation et ses recommandations une nouvelle constitution, une meilleure gouvernance et surtout un nouveau type de citoyen doté de valeurs cardinales d’’identité, de dignité, de travail et de respect. Des aspirations traduites par le Programme National d’Education aux Valeurs (PNEV), document sur lequel différentes parties prenantes ont contribué notamment les représentants des différents départements.

Après une large concertation, le Comité des experts est parvenu à 12 recommandations dont la validation est soumise pour finaliser le PEV. Il s’agit de :

Diligenter l’adoption de la loi portant officialisation des langues nationales, en conformité avec l’esprit et la lettre du Document de Politique linguistique du Mali, adopté en Conseil des Ministres le O3 décembre 2014 ; 2. Octroyer à toutes les structures, tant nationales que régionales, chargées du développement et de la recherche sur les langues nationales, toutes les ressources indispensables à la consécration de la souveraineté linguistique de nos États, étape clé vers la construction de l’Afrique unifiée ; 3. Bannir tous les comportements, pratiques et héritages culturels, incompatibles avec les valeurs républicaines, afin de protéger les victimes et assurer les droits fondamentaux de la personne humaine ; 4. Accorder davantage d’intérêt à notre système traditionnel d’initiation et d’éducation en s’inspirant de l’exemple des enseignements Do Kayidara, avec le concours du Mouvement Culturel NKO, pour donner à nos savoirs endogènes leur place dans l’école malienne; 5. Impliquer et responsabiliser les légitimités traditionnelles et coutumières dans la valorisation des pratiques positives de notre société ; 6. Procéder au réordonnancement de l’éducation, pour une école nouvelle, reflet de la conscience historique et de la pensée politique, matrice idéologique normative qui conditionne le choix des valeurs axées sur la conscience africaine ; 7. Produire assez rapidement les épopées des autres aires culturelles du Mali à la suite de l’entreprise louable des épopées mandingue et bambara, comme facteurs d’intégration et de raffermissement de la conscience historique nationale ; 8. Organiser une retraite de capitalisation consacrée aux suites de la mission et en particulier à la valorisation du fonds documentaire des écoutes dans l’optique de la mise en place d’une bibliothèque numérique de la Refondation, comme creuset des valeurs du Mali nouveau ; 9. Réhabiliter, à côté de la HAC, un mécanisme de veille prenant en compte nos valeurs dans les programmes audiovisuels (radio, télévision, cinéma, à étendre aux TIC), tout en activant les dispositifs juridiques actualisés, avec l’exigence d’une application rigoureuse de la loi et l’exhortation pédagogique du contrôle parental, du respect de l’éthique et de la déontologie. 10. Plus spécifiquement, pour la prise en charge effective des importantes propositions enregistrées, qui pourront aider dans la gouvernance du projet, il convient de :

– Améliorer la lecture, le contenu et la portée du document, s’il y a lieu, avec comme objectif de faciliter son appropriation et son exploitation judicieuse, en particulier à travers sa traduction dans les différentes langues nationales ; – Veiller aux modalités spécifiques de l’e’=tape suivante de mise au point du Plan d’Action National, ainsi qu’à la synergie indispensable à créer avec la production e cours de la Charte de l’éthique et des Valeurs, conduite par le Ministère en charge de la Culture ; 11. Prendre les dispositions utiles, veiller aux conditions nécessaires et effectuer les priorisations opportunes, avec les mesures d’accompagnement indispensables, compte tenu de l’environnement, des ressources, des acteurs et des facteurs sensibles éventuels ;

Assurer une bonne mise en œuvre (mode opératoire), et une communication réussie, à travers la mise en place d’un véritable mécanisme de gouvernance et de veille.

Le ministre en charge de la Refondation de l’ Etat, Ibrahim Ikassa Maïga pour sa part a vivement félicité et remercié l’ensemble des experts pour l’abnégation et le sens élevé du patriotisme dont ils ont fait preuve en se consacrant à l’ élaboration du PEV sans aucune rémunération. « Il ne fait nit doute que le PNEV reste aujourd’hui une des pierres angulaires du vaste chantier de la refondation, pour l’avènement d’un nouveau Mali », a-t-il dit à l’occasion.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

