Le 29 Août 2022, sur les ondes de Studio Tamani, le secrétaire général du ministre de l’éducation nationale, donnait une interview dans laquelle il annonçait la date de la rentrée scolaire. Selon lui, la date de la rentrée scolaire 2022 est prévue le 16 septembre pour les établissements de l’éducation préscolaire et spéciale, l’enseignement fondamental, secondaire général, technique et professionnel et l’enseignement normal ; et pour l’enseignement secondaire agro-pastoral, le 03 octobre 2022. Il n’a pas cependant écarté le fait qu’ils sont en concertation avec les partenaires de l’école et que ceux-ci sont dans la logique de respecter ces dates. Comme on pouvait bien s’y attendre, l’information n’a pas manqué de susciter de grosses polémiques. Dans les médias et sur la toile, rien ne pouvait arrêter cette grogne sociale, pas même la petite réserve annoncée par le Segal dans son interview.

Pour la population malienne, c’est tout simplement incroyable à la limite méprisant. La rentrée, ça se prépare et ça, le département de l’éducation ne saurait l’ignorer. L’achat des kits scolaires et les frais scolaires demandent une préparation pour rassembler les ressources financières en cette période de grande cherté de la vie. C’est certainement cette inquiétude qui a provoqué l’effet de surprise dans les médias et réseaux sociaux.

Face aux murmures et diverses interprétations, au lieu de se contenter de revoir la date, le département avec sa cheffe en tête a décidé de se lancer dans une justification digne d’un film hollywoodien offrant ainsi aux Maliens l’un de ces spectacles aussi ridicules que risible.

Sur scène, on voit apparaitre la ministre de l’éducation drapée dans un complet wax et entourée de son staff. L’actrice se dévoile avec des grimaces assorties d’un regard balayant tout autour d’elle. On reconnait la Ministre Sidibé Dédéou Ousmane. C’est bien elle. Son accent, en s’exprimant dans un français bien élaboré, on constate une femme hésitante mais bien inspirée (comme c’est d’ailleurs le cas chez les gens qui défendent l’indéfendable).

Entrée dans le vif du sujet, la ministre tente d’apporter des éclaircissements sur la date du 16 septembre. A l’en croire, cette première date concerne l’ouverture des Académies d’enseignement, des Centres d’animation pédagogiques, des directions, des écoles. Chose qu’elle a oubliée, c’est que ceux-ci, à part les écoles, ne sont pas en congé. Ces institutions de l’éducation n’ont jamais été fermées, elles sont en activité de façon permanente. Alors, pourquoi annoncer leur ouverture ? Madame la Ministre perd-elle le contrôle de son raisonnement ou ignore-t-elle le fonctionnement de ces institutions ? Aussi, elle annonce que la date du 03 octobre 2023 concerne la reprise des cours.

On constate, à travers ce point de presse, que la Ministre n’assume pas sa décision par le fait qu’elle tente apporter des éclaircissements qui ne tiennent pas debout.

Par cette sortie, la ministre a raté une occasion de se taire, car ses propos n’ont absolument rien apporté de nouveaux. Même si la plupart des Maliens reconnaissent qu’elle a fortement contribué au changement positif de l’école malienne grâce à l’organisation réussie des examens de fin d’année, ce point de presse fut inutile. D’ailleurs, elle n’a pas manqué de rappeler ce succès même si elle reconnaît qu’il y a eu quelques failles. « Des sujets ont fuité, nous les avons aussitôt remplacés. », lance -t-elle dans une tournure grammaticale qui a fait trémousser autant que la décision de la rentrée.

Pour justifier la décision de rentrée scolaire, Madame rend la compréhension difficile. Et en fin de compte, la montagne a accouché d’une souris.

La Blanche

