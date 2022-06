« Celui qui t’offre un œuf, t’offrirait un bœuf ». C’est avec ces mots que Cheick Sidi Siby, coordinateur de l’Ecole Jean Pierre Konaté (JPK), a accueilli le donateur Adama Fomba du Conseil national de Transition (CNT), lors de la cérémonie de remise des tables bancs à son école, le mardi dernier.

« Nous étions au mois de Ramadan quand l’honorable Adama Fomba m’a appelé. Il m’a demandé si l’école JPK avait besoin de tables bancs. Je lui ai répondu que bien sûr. Il m’a signalé ce jour que ce n’est pas nombreux. Je lui ai dit que peu importe le nombre. C’est un plus pour l’école et nous en avons besoin », a rappelé le coordinateur de l’école. Et d’ajouter qu’aujourd’hui, l’ancien patron de la Synergie des enseignants a honoré sa promesse. « Adama Fomba, merci », a-t-il exprimé.

Une quinzaine de tables bancs que le conseiller a offert à l’école JPK. En toute gaieté, le personnel enseignant, les responsables du Centre d’Animation pédagogique (CAP) de Kati, des élèves et parents d’élèves ont tous pris part à la cérémonie. « Tu ne voulais pas de cérémonie certes mais celui qui cache un bienfait est un voleur. Nous avons organisé cette cérémonie pour faire de toi un exemple. Pour que les autres l’imitent », a lancé le coordinateur à l’endroit du conseiller national Adama Fomba.

« Rien n’est de trop pour l’éducation. Aucun sacrifice n’est grand pour l’éducation. Le monde d’aujourd’hui ne fait pas de cadeau. Ce sont les pays qui ont les enfants les plus éduqués qui se sauvent en se développant. Tout ce qu’on fait pour l’éducation, on le fait pour soi-même. Ce sont ceux qui doivent diriger le Mali demain qui sont dans les classes aujourd’hui. Ne pas se soucier d’eux, c’est de ne pas se soucier de l’avenir », a affirmé l’ancien membre de la Synergie pour remercier et encourager le personnel enseignant et les responsables du CAP. En retour, la promotion du DEF 2021-20022 en cours portera le nom du mécène, Adama Fomba, ont promis Cheick Sidi Siby le coordinateur de JPK et Fatogoma Koné, représentant du CAP.

Koureichy Cissé

Commentaires via Facebook :