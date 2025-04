Enseignement supérieur au Mali : avancée dans la création de l’Université de Kayes

Lors de sa mémorable visite à Kayes, le dimanche 23 juillet 2023, le président de la transition a annoncé la création d’universités dans plusieurs capitales régionales du pays. Par la même occasion, le Général d’armée Assimi Goïta a, officiellement, indiqué que la ville de Kayes sera dotée, elle aussi, de son université. Ce qui a commencé à être une réalité.

En tout cas, c’est ce qui ressort du communiqué de la session du conseil des ministres du mercredi, 09 avril 2025. Ainsi, au chapitre des mesures législatives et règlementaires, la session hebdomadaire du gouvernement a, sur rapport du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, adopté des projets de texte relatifs à la création, à l’organisation et aux modalités de fonctionnement de l’Université de Kayes.

Des textes constituant une avancée

Auparavant, une mission universitaire pour Kayes avait été créée par le décret n° 2024 -0206/PM-RM du 2 avril 2024 en vue de préparer la création et l’ouverture d’universités dans la région de Kayes. Dans son rapport remis le vendredi 09 août 2024, au ministre chargé de l’Enseignement supérieur, la mission dirigée par le Pr à la retraite Arouna Coulibaly a mis en évidence la nécessité de créer une université avec des filières de formation orientées sur les potentialités locales.

« Les projets de texte, adoptés, créent l’Université de Kayes avec pour mission de contribuer à la mise en œuvre de la Politique nationale en matière d’Enseignement supérieur et de Recherche scientifique », a précisé le communiqué du conseil des ministres. Entre temps, le projet Université de Sikasso est en train d’être mis en œuvre.

Université de Sikasso déjà fonctionnelle

Bâtie sur une superficie de 400 ha, l’université de Sikasso est située dans la Commune de Gongasso, à 40 kilomètres de la ville de Sikasso. Sa première pierre a été officiellement posée, samedi 22 juin 2024 par le chef de l’État, Général d’armée Assimi Goïta lors de sa première visite officielle dans la capitale du Kénédougou, 3è région administrative du Mali.

L’université polyvalente est composée de 8 Facultés et 5 instituts, d’un campus pédagogique moderne numériser, d’un service de documentation commun, d’un restaurant moderne pour chaque faculté et institut, des logements pour 700 professeurs, d’un internat pour 20 000 étudiants, d’une maison des hôtes pour les partenaires, d’un centre de santé, des centres de loisirs, d’un complexe sportif équipé, etc. Le coût de sa réalisation s’élève à 133,24 milliards FCFA. Le démarrage des cours a été fixé, en janvier 2024, avec le lancement des activités de l’Institut universitaire de développement rural (IUDR) qui est situé dans la ville de Sikasso pour un début. Auparavant, un appel à candidatures avait été lancé pour les filières disponibles que sont notamment l’ingénierie rurale, la mécanisation agricole, la construction métallique et la transformation des produits agricoles.

Il faut signaler dans le but d’améliorer le système éducatif malien, le Chef de l’État a prévu la construction, en plus des universités, de 13 lycées publics, dont 2 lycées d’excellence respectivement à Kati et à Ségou. Les 11 autres le seront à Beleko, Moribabougou, Sénou, Molobana, Farako, Kouralé, Kiyan, Sanando, Nigari, Douentza et Konna.

Sidi Modibo Coulibaly

Source : Sahel TRIBUNE

Commentaires via Facebook :