Etats Généraux de l’Education : La dissolution de l’AEEM fortement recommandée par les participants

A l’issu des assises sur les Etats Généraux de l’Education, tenues la semaine dernière à Bamako, les participants ont formulé plusieurs recommandations dont la dissolution de l’Association des élèves et étudiants du Mali (AEEM).

Pour une meilleure refondation de notre système scolaire, les autorités de la transition ont initié les états généraux de l’éducation au Mali. Ce forum a regroupé plus de 580 délégués venus de tout le Mali et de la Diaspora. Lors de ces assises 18 thématiques ont été abordées par les participants liées, entre autres, à la question enseignante, la gestion des écoles privées, le développement de la science et des nouvelles technologies, le renforcement de la recherche scientifique et de l’enseignement de nos langues nationales et nos valeurs culturelles, la sécurisation de l’espace scolaire et universitaire, la scolarisation des filles, les travaux ont été sanctionnés par plusieurs recommandations formulées par les participants. Ces recommandations visent à avoir un système éducatif en parfaite adéquation avec les aspirations du peuple. Parmi ces recommandations l’accent a été mis sur la dissolution du mouvement estudiantin l’AEEM créé dans les années 1990 pour défendre les intérêts de l’ensemble des élèves et étudiants maliens mais devenu aujourd’hui un véritable mouvement de gang dans les espaces scolaires et universitaires. Donc pour une bonne refondation du système scolaire dans notre pays les spécialistes des questions de l’éducation préconisent la dissolution pure et simple de l’AEEM au niveau de l’enseignement primaire et secondaire et au niveau supérieur à défaut de le contrôler.

Autres recommandations fortes, l’adéquation formation emploi et la problématique de nos langues nationales qui doivent être enseignées dans nos écoles.

Parmi d’autres recommandations faites, figurent la création de nouvelles facultés de médecine, de pharmacie et d’odontostomatologie dans les régions ; l’établissement de l’éducation inclusive en adaptant réellement les infrastructures et équipements scolaires et universitaires aux conditions des personnes en situation de handicap ; l’intégration de la langue des signes dans le curriculum de l’enseignement et assurer la promotion dans les services publics et le développement des filières agropastorales dans les écoles fondamentales et secondaires L’on cite également la création d’un Musée national des sciences et technologies, celle d’un Ordre de promoteurs d’écoles privées pour moraliser la création et la gestion de ces établissements, de même que la tenue des états généraux tous les dix ans. Les travaux des EGE recommandent, de plus, d’imposer le port de la tenue scolaire confectionnée à partir des textiles locaux dans toutes les écoles du pays ; d’accélérer le processus d’intégration des écoles coraniques dans le système éducatif en les dotant d’un curriculum officiel et en leur octroyant une subvention ; d’élaborer une convention collective pour le secteur privé ; rendre attrayante et incitative la fonction enseignante.

La question est de savoir si ces catalogues de bonne intention des participants seront-ils appliqués par les autorités de la transition ?

H.K.B

