Pour la première fois dans son histoire, le Mali vient de sortir champion d’Afrique lors de la 13ème édition du concours international de génie en herbe, organisé par l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (Ohada) à Yaoundé en octobre 2022. L’équipe brave du Mali était composée des brillants étudiants de l’Université catholique de l’Afrique de l’Ouest, Unité universitaire de Bamako (Ucao-UUBA).

Ils se nomment Mariam Ly, Assitan Coulibaly, Toumani Sissoko, l’une est en licence 3 et les deux autres en Master I droit privé. L’équipe était accompagnée à Yaoundé par la Sœur Thérèse Samaké, directrice académique et pédagogique de l’Université catholique de l’Afrique de l’Ouest, Unité universitaire de Bamako (Ucao-UUBA), Aliou Ousmane, encadreur et Mamoutou Tangara, président du club Ohada-Mali.

Malgré sa joie et sa fierté, cette victoire est pour la sœur Thérèse, le fruit des efforts consentis pour la perfection des étudiants en droit par les théories et les pratiques et cela depuis la licence 1.

« Dès la première année, nos étudiants sont initiés aux séances de plaidoirie et de réquisitoire. Nous avons un partenariat avec les tribunaux où les étudiants partent pour la pratique. Ils sont vraiment familiers pour ces genres de concours, pour nous ce n’est donc pas étonnant qu’ils remportent ce prix international. C’est une fierté, il faut le reconnaître, car au Mali, il y a 147 établissements d’enseignement supérieur et c’est parmi eux que l’équipe gagnante du Mali soit composée des étudiants de l’Ucao. C’est la 13ème édition de ce concours auquel le Mali a toujours participé sans pouvoir gagner. Il a fallu que les étudiants de l’Ucao y participent pour remporter le prix. Parmi toutes les 15 équipes candidates qui représentaient leurs pays membres au concours, les étudiants de l’Ucao étaient les plus jeunes », se réjouissait Sœur Thérèse Samaké, directrice académique de l’Ucao.

L’équipe gagnante était les trois meilleures de la compétition organisée au niveau national.

Il faut noter aussi que Mariam Ly a été lauréate de 2021 du concours dénommé « A vous Maitre », organisé chaque année. Assitan Ly est la lauréate de cette année et Toumani Sissoko était aussi un candidat de l’édition 2022 de « A vous Maitre ».

« Nous sommes extrêmement fiers et contents d’avoir remporté ce concours sachant que le Mali y a participé une dizaine de fois sans gagner et que c’est la 11ème fois que nous avons gagné au nom du Mali face aux autres pays membres. Le concours était centré sur deux volets que sont les épreuves écrites et la plaidoirie. Les épreuves écrites étaient établies sous forme de quiz à travers des indices sur la médiation et l’intégration africaine. La phase plaidoirie se faisait autour d’un cas fictif notamment l’arbitrage d’investissement», a indiqué Mariam Ly, meilleure plaideuse du concours Ohada.

Elle est une jeune dynamique qui, malgré l’appui de ses encadreurs, décide de prendre la parole à chaque occasion. Elle invite tous ses camarades qui désirent exceller en plaidoirie de ne pas manquer les occasions de prise de parole en public.

Nous rappelons qu’il y a 17 pays membres de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (Ohada), ce concours est organisé chaque année dans un pays membre. Une première phase du concours est organisée dans chaque pays d’où Yaoundé était la phase internationale.

Fatoumata Kané

Commentaires via Facebook :