Dans le cadre de la célébration de la Journée africaine de l’alimentation scolaire, le ministre de l’Education nationale, Dr. Amadou Sy Savane a inauguré ce samedi 1er mars 2025, une cantine scolaire à l’école fondamentale de l’Hippodrome-Extension. Cette 10e édition a été placée sous le thème : “Ensemble, soutenons les cantines scolaires endogènes pour un repas nutritif à l’école”. Elle a été l’occasion de réaffirmer la mobilisation des partenaires techniques et financiers en vue de valoriser le potentiel de l’alimentation scolaire et renforcer sa couverture, dans un contexte de ressources limitées.

Le Mali, à l’instar des autres Etats africains, a célébré la 10e édition de la Journée africaine de l’alimentation scolaire ce samedi 1er mars 2025 à l’école de l’Hippodrome-Extension 1er cycle, Cap de l’Hippodrome, Commune II du district de Bamako.

L’événement a été marqué par l’inauguration de la cantine scolaire de l’école fondamentale de l’Hippodrome. C’était en présence du directeur-pays du Programme alimentaire mondial, des membres du cabinet élargi et des services centraux et déconcentrés du ministère de l’Education nationale, des partenaires bilatéraux et multilatéraux, des membres du Conseil national de la transition (CNT) et de plusieurs acteurs du secteur de l’éducation.

La célébration de cette édition confirme la volonté du gouvernement de la Transition de créer les conditions nécessaires à l’égal accès de tous les enfants à l’école.

Le représentant résident et directeur-pays du Programme alimentaire mondial a appelé les partenaires à maintenir la bonne coordination dans le renforcement de capacités.

Dans son intervention le ministre, Dr. Amadou Sy Savané a expliqué que le thème de l’édition 2025 traduit la vision du général d’armée Assimi Goïta, président de la Transition, chef de l’Etat, relative au renforcement de la fréquentation scolaire. “Il est annonciateur de la mobilisation de nos communautés pour l’implantation de cantines scolaires endogènes”, a-t-il ajouté.

Le ministre a également sollicité plus d’accompagnement de tous les partenaires qu’il a remerciés, pour la concrétisation des nobles objectifs du gouvernement de la Transition dans le cadre de la promotion de l’alimentation scolaire. La Journée a été marquée par la remise de kits d’ustensiles de cuisine à la délégation spéciale de la Commune II, l’inauguration de la nouvelle cantine de l’école de l’Hippodrome-Extension et le partage de repas avec les élèves.

Il faut noter que le gouvernement du Mali déploie des moyens propres pour satisfaire les besoins sans cesse croissants en alimentation scolaire. En 2025, la situation de l’alimentation scolaire se présente comme suit : 700 000 bénéficiaires dont 46,93 % de filles, fréquentant 2661 cantines scolaires reparties entre toutes les régions du pays, soit un taux de couverture nationale de 19,47 %. Cette année, l’État malien investira près de 6 milliards de F CFA dans l’alimentation scolaire.

Les différentes interventions se présentent ainsi qu’il suit : 1855 cantines scolaires appuyées par l’Etat, 267 cantines scolaires appuyées par le Pam, 267 cantines scolaires financées par Catholic Relief Services (CRS), 220 écoles appuyées par le projet pour l’amélioration de la qualité et des résultats de l’Education pour tous au Mali (Miqra), Educo et Right To Play totalisent 12 cantines scolaires, la Fondation Strømme avec 40 cantines scolaires dans les Centres de stratégie de scolarisation accélérée/passerelle (SSA/P), Errad qui appuiera cette année près de 10 écoles.

A rappeler que la célébration de cette Journée africaine de l’alimentation vise à donner plus de visibilité à l’alimentation scolaire (Alisco) tout en incitant les autorités administratives et politiques à l’installation des cantines pour plus d’enfants scolarisés et pour la relance de l’économie locale, susciter l’engagement des Collectivités territoriales dans l’approvisionnement et la prise en charge des cantines scolaires endogènes à travers les CGS, sensibiliser les collectivités territoriales pour la prise en compte des activités de l’alimentation scolaire dans l’élaboration des plans directeurs communaux (PDCOM), encourager les communautés à créer des activités génératrices de revenus (AGR) afin d’appuyer l’approvisionnement et le fonctionnement des cantines scolaires à partir des vivres locaux, identifier les moyens de renforcer la collaboration entre les partenaires clés: partager les leçons apprises et les bennes pratiques d’alimentation scolaire sur le contexte de la résilience nutritionnelle. Faire une analyse rétrospective de l’alimentation scolaire et une projection pour une alimentation scolaire inclusive.

